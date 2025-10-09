Медия без
Прокуратурата: Еротичен модел е заработила 2,8 млн. долара само за година

В Пловдив са арестувани четирима мъже за пране пари, които създавали профили на момичета и отклонявали изкараното от тях в собствени сметки

Днес, 17:16
Полицията е открила в арестуваните близо 1,5 млн. кеш в левове и евро
Полицията е открила в арестуваните близо 1,5 млн. кеш в левове и евро

Перачи на пари от Пловдив са правили профили на момичета в еротични сайтове, като без знанието им са успявали да отклонят заработеното от тях в лични сметки. Само на едно от момичетата те успели да приберат близо 3 млн.долара, което тя изкарала за 1 година. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

"Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение. Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив", пишат от държавното обвинение.

Събраните доказателства сочали, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. "По този начин, например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара. Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др.", посочват още от прокуратура. Провеждало се разследване и с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.

В хода на акцията, проведена на 7 октомври, са направени претърсвания на автомобил и 14 жилища и офиси на територията на Пловдив и областта, както и в Пазарджик. При процесуално-следствените действия са иззети 640 хиляди евро, над 180 хиляди лева, голямо количество златни бижута, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства. 

А.Б., А.С., П.П. и М.Б. са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 10 октомври 2025 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ прямо тях.  

