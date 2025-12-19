Медия без
Мъж е обвинен, че е откраднал 3,2 млн. лв. кеш от болница в Пловдив

Прокуратурата го обвинява, че е е ползвал ключ, за да вземе суми в евро, левове и швейцарски франкове

Днес, 00:14
Илияна Кирилова

Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение срещу 52-годишен мъж за кражба в особено големи размери – над 3,27 млн. лева, от АГ болница „Селена“. Това съобщиха от държавното обвинение, като уточниха, че разследването е в напреднал етап, но по делото предстоят още процесуални действия, разказват Би Ти Ви и БТА.

Според събраните до момента данни, на 8 декември тази година обвиняемият Н. Й. е проникнал и е отнел значителна сума пари, използвайки ключ. Става дума за 143 000 лева в брой, 580 000 швейцарски франка (с левова равностойност 1 216 555 лева) и 940 000 евро (с левова равностойност 1 916 713 лева). Общата стойност на отнетите средства възлиза на 3 276 269 лева.

Парите са били във владението на лице с инициали А. С., като по информация на прокуратурата те са свързани с дейността на лечебното заведение. От болница „Селена“ вече е изпратено официално становище по случая, което е приобщено към материалите по досъдебното производство.

По делото вече били извършени множество процесуално-следствени действия – разпитани са свидетели, направени са огледи на местопроизшествието, иззети са видеозаписи и са назначени различни експертизи.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на всички събрани материали прокуратурата ще прецени дали да внесе в съда искане за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

От държавното обвинение подчертават, че на по-късен етап ще бъдат предоставени допълнителни подробности, тъй като разследването все още продължава. До произнасяне на съда важи презумпцията за невиновност – обвиняемият се счита за невинен, докато вината му не бъде доказана с влязла в сила присъда.

