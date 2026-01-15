Медия без
Болницата в Перник е осъдена да плати 800 000 лв. за починал пациент

Медицинското заведение води преговори с близките за разсрочено плащане и мисли дори за банков кредит

Днес, 13:26
Изпълнителният директор на пернишката многопрофилна болница "Рахила Ангелова" д-р Явор Дренски
Изпълнителният директор на пернишката многопрофилна болница "Рахила Ангелова" д-р Явор Дренски

Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ (МБАЛ) в Перник е осъдена на втора инстанция да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент. Това съобщи на пресконференция директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски. Той определи решението като „неприятен финал“ на изминалата година, цитиран от БТА.

Случаят е от 2017 г. и се отнася до пациент в сравнително млада възраст, който е бил с инфаркт. Според съда е имало пропуск в лечението му. Пациентът е бил подготвен от медицинска сестра за последващо лечение, но е попаднал в период между две лекарски смени. Близките му сами са решили да го транспортират до УМБАЛСМ „Пирогов“ в София, където по-късно той е починал.

Първоначалният иск е бил за 400 хил. лева, но с лихвите и адвокатските разноски сумата вече надхвърля 800 хил. лева. „Обжалваме решението пред Върховния касационен съд, който е последната инстанция“, уточни д-р Дренски.

Бургаска болница е осъдена за 65 000 лв. след смъртта на пациент
Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД е осъдена да плати 65 000 лв. обезщетение на сина на пациент, който е починал след поредица от лекарски грешки, допуснати в здравното заведение.
СЕГА
01 Май 2025

Ръководството на болницата води преговори с близките на пациента за разсрочено плащане и обсъжда възможност за банков кредит, тъй като сумата е твърде голяма, за да бъде платена наведнъж. „Това ни натоварва допълнително, но ще се справим“, допълни директорът на МБАЛ в Перник.

Две лекарки са осъдени на 6 месеца затвор заради смъртта на дете
Две лекарки бяха осъдени на по 6 месеца затвор условно заради смъртта на дете. Това става ясно от съобщение на Сливенския окръжен съд. Съдът призна подсъдимите Б. Л. в качеството й на специализанти дежурен лекар, и Р. Р. в качеството й на специалист „педиатър", за виновни.
СЕГА
15 Дек. 2025

 

