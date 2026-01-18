Зъболекарка е глобена със 100 лв. след смъртта на 6-годишен пациент

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" е наложила минималната глоба от 100 лв. на зъболекарка от Пловдив след случай с починало 6-годишно дете. За второ нарушение, открито от надзора при проверката след нещастния случай, зъболекарката получава 300 лв. глоба, която обаче пада в съда. За акта на Районния съд в Пловдив първо разказа "24 часа". "Сега" също се запозна с него.

За случая, който стана известен през април м.г., се води и разследване за лекарска грешка, от което засега няма обявени резултати.

Детето почина след дентална анестезиологична манипулация. Момчето е било под пълна упойка за манипулации, отнели 4 часа. След това е дошло в съзнание, но час по-късно се е влошило драстично и е починало.

Според позицията на частната клиника "Медикус Алфа", в която стана трагичният инцидент, "40-50 минути след като детето е изведено от анестезия и вече е в болнична стая, контактно в съзнание и с нормално дишане се появиха усложнения. Приложиха се пълен обем реанимационни процедури и въпреки това настъпи фатален край".

От съдебното решение се вижда, че ИАМН са установили, че зъболекарката д-р Д. Г., без да притежава специалност по детска дентална медицина и квалификационен курс за лечение на деца под обща анестезия, е нарушила медицинският стандарт "Детска дентална медицина", който гласи, че "съвместно с хирургичен и анестезиологичен екип специалистът по детска дентална медицина след изкаран квалификационен курс за лечение на деца под обща анестезия трябва да може да проведе дентално лечение на дете със специални нужди".

Другото нарушение е, че не е изискана и проведена консултация педиатър преди да се реши решение лечението да се проведе под обща анестезия.

Съдът приема за доказано само второто, за което глобата е 100 лв. Първото нарушение, за което ИАМН определя 300 лв. глоба, съдът приема за недоказано, тъй като няма никакви данни детето да е било със специални нужди. "Не са ангажирани доказателства за наличие на физически, психически, интелектуални или други трайни състояния, които да обективират подобен статус. Извеждането на такова качество единствено от обема на денталната патология, негативното поведение на детето или от необходимостта от прилагане на обща анестезия представлява неправомерно разширително тълкуване на санкционна норма", казва съдът.

Понятието "качество" по смисъла на закона не се свежда единствено до техническото извършване на медицинската интервенция, а обхваща цялостния диагностично-лечебен процес, включително вземането на медицински решения при спазване на действащите медицински стандарти, добрата медицинска практика и принципа за минимизиране на риска за пациента, се казва още в съдебното решение. И се обяснява, че прилагането на обща анестезия при малолетен пациент представлява медицинска дейност с повишена степен на риск, поради което изисква комплексна и интердисциплинарна медицинска оценка, включваща освен анестезиологична и педиатрична оценка на общото здравословно състояние. "В конкретния случай липсата на консултация с лекар със специалност "Детски болести" представлява съществен пропуск в диагностично-лечебния процес, тъй като не са използвани всички необходими и предвидими медицински средства за осигуряване на качествена медицинска помощ", пише съдия Габриел Русев.

Според него глобата от 100 лв., която е в законово предвидения минимален размер, е съразмерна с характера на установеното нарушение.

Решението на районния съд, постановено на 12 януари, не е окончателно и може да се атакува пред Административния съд в Пловдив.

