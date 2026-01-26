Медия без
Болницата във Видин е осъдена да плати 1,2 млн. лв. за починала родилка

Парите са обезщетение за трите деца на жената

Днес, 13:00
Видинската болница
БНР архив
Видинската болница

"Осъдих МБАЛ – Видин да заплати обезщетение в размер на над 1 250 000 лв. с лихвите“. Това сподели в социалните мрежи Мария Петрова, адвокат по медицинско право. Сумата трябва да бъде изплатена на три малолетни деца, загубили майка си. По делото има и осъден от ВКС лекар с влязла в сила присъда. Лекарят вече е покойник.

Жената е починала в болницата при раждането на третото си дете. Това е станало при планово секцио, разказва clinica.bg.
Случаят е от 2014 г. Според съда е налице "немарливо осъществяване на правнорегламентирана активност, представляваща източник на нараснала заплаха ". По случая са заведени две дела - наказателно и гражданско. Първото е било против самия доктор, който е водил раждането и то е завършило. Гражданското дело обаче е финализирано едва сега от Върховния касационен съд (ВКС).

Преди дни стана известно, че и многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ (МБАЛ) в Перник е осъдена на втора инстанция да плати над 800 000 лева по дело за починал пациент. Директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски определи решението като „неприятен финал“ на изминалата година.

Случаят в Перник е от 2017 г. и се отнася до пациент в сравнително млада възраст, който е бил с инфаркт. Според съда е имало пропуск в лечението му. Пациентът е бил подготвен от медицинска сестра за последващо лечение, но е попаднал в период между две лекарски смени. Близките му сами са решили да го транспортират до УМБАЛСМ „Пирогов“ в София, където по-късно той е починал.

Първоначалният иск е бил за 400 000 лева, но с лихвите и адвокатските разноски сумата вече надхвърля 800 000 лева. „Обжалваме решението пред Върховния касационен съд, който е последната инстанция“, уточни д-р Дренски.

Ръководството на болницата води преговори с близките на пациента за разсрочено плащане и обсъжда възможност за банков кредит, тъй като сумата е твърде голяма, за да бъде платена наведнъж. 

