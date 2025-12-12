Хирург е осъден заради премълчани рискове при пластична операция

Жена е осъдила болница за лекарска грешка, след като не е била информирана за потенциалните опасности от пластичната операция, на която се е подложила. За окончателно определение на Върховния касационен съд разказа адвокат Мария Шаркова, която е водила делото. "Това е поредното съдебно решение, чрез което се утвърждава изключително важната роля на информираното съгласие. Общата, неконкретна и лаконична информация не се приема от съда за достатъчна. Пациентът носи отговорност за усложненията, свързани с предприетите оперативни интервенции, само ако е бил уведомен за конкретните рискове и доброволно се е съгласил с тях", обобщава юристът.

Д-р Антон Тонев и медицинският му център са осъдени да платят солидарно 10 000 лв. на пациентката, както и 1000 лв. разноски пред върховната инстанция. Те дължат и лихвите от 15 ноември 2016 г., когато е направена злополучната операция. А към момента лихвите вече надхвърлят 10 000 лв.

Историята - успешна жена, която ръководи своя бизнес, с образование, придобито в няколко престижни университета в Европа, решава да се подложи на операция за уголемяване на бюста. След нея се събужда с изтръпнала ръка, която не може да движи. Въпреки това е изписана и изпратена сама да посети невролог в същия медицински център, в който е извършена операцията. Дори заплаща за прегледа. Лекарят повече не се интересува какво се случва с ръката ѝ.

Оказва се, обаче, че в резултат от проведената операция е причинено възпаление на нервния сплит, който "отговаря" за рамото, ръката и китката. Ръката ѝ остава почти изцяло парализирана за 6 месеца. През това време тя няколко пъти се лекува в болница, ходи на рехабилитация, не може да се грижи за децата си, да работи нормално, да шофира.

"Тъй като е възпитан, добронамерен човек, решава да потърси лекаря, който е извършил операцията. Той обаче се отнася доста грубо с нея и именно тази грубост я доведе до моята кантора", разказва адвокат Шаркова. И продължава: "Ще спестя разказа за това как протече делото - за вещите лица, за тяхната колегиалност и поведение в зала. За сексизма и коментарите, с които се срещнахме, защото "айде сега, какъв ѝ е проблемът, да не е ходила да си увеличава гърдите, лиготии".

В крайна сметка съдът приема, че парализата на нерва е настъпила в резултат от оперативната намеса, като основен принос за това има изборът на операцията - имплантите са поставени чрез аксиларен достъп (под мишницата), който увеличава риска от подобни усложнения. Тъй като пациентката е била предразположена към възникване на подобни усложнения, това е следвало да бъде обсъдено с нея предварително, включително рисковете при този вид операция с избрания от лекаря достъп.

След като не е била информирана за рисковете от операцията, лекарят е този, който носи отговорност за възникването им, постановява съдът.

"При здравословен проблем, във връзка с който пациент се обръща за помощ към лекар, адекватните очаквания са, че специалистът ще предложи и осъществи лечение, което е съобразено с медицинските стандарти и добрите практики и ще съблюдава всички прокламирани от Закона за здравето права на пациента, най-съществените от които са: правото да бъде информиран за състоянието си, за възможните усложнения, за методите на лечение, правото на достъп до най-добрите практики и правото да се избягва ненужното страдание и болка", се казва в съдебния акт. В случая пациентката изобщо не е била информирана от рисковете при вида разрез, който е използван, за да бъдат поставени имплантите”, пише още той.