Кой не плаща потребителска такса за преглед

НЗОК разяснява правата ни в извънболничната помощ

Днес, 11:43
За децата не се заплаща потребителска такса.
За да ползвате медицинска помощ по линия на НЗОК, трябва да имате непрекъснати здравноосигурителни права и да имате избран личен лекар. Това означава, че редовно сте заплащали здравноосигурителните си вноски за последните 36 месеца, преди датата на прегледа. Голяма част от медицинската помощ, на която дава право осигуряването, е извънболнична. В полезен материал от НЗОК разясняват какви услуги може да се ползват по тази линия и за кои от тях се заплаща. 

За всяко посещение при лекар, зъболекар, лаборатория или при лечение в болница здравноосигурените граждани заплащат потребителска такса, която остава за тяхна сметка. Размерът й е 2,90 лв., а пенсионерите плащат 1 лв. Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.

Децата са освободени от заплащане на потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ. Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат и:

  • лица със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор;
  • малолетни и непълнолетни;
  • неработещи членове на семейството;
  • пострадали при или по повод отбраната на страната;
  • ветерани от войните, военноинвалиди;
  • социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • лица, настанени в домове;
  • медицински специалисти;
  • пациенти със злокачествени новообразувания;
  • бременни и родилки до 45 дни след раждането;
  • здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

Списъкът със заболяванията, които освобождават гражданите от потребителска такса, е публикуван на сайта на НЗОК. Можете да го прочетете и тук (ако виждате бяло поле, моля презаредете страницата):

Какво дължим за изследвания в лаборатория?

Отивайки в лаборатория за извършване на изследвания, предписани от съответния лекуващ лекар, пациентът заплаща такса за вземане на биологичен материал. Размерът й се определя от съответната лаборатория.

Здравноосигуреният не трябва да заплаща на лабораторията допълнително потребителска такса от 2,90 лв. ако той е заплатил такса за вземане на биологичен материал. В случаите, когато в лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, не се взема такса за биологичен материал, пациентът заплаща 2,90 лв.

Какво заплащаме при посещение на лекар по дентална медицина?

За всяко посещение при зъболекар здравноосигурените лица заплащат потребителската такса е в размер на 2,90 лв.

Денталните дейностите се заплащат изцяло и частично от НЗОК, като за частично платените от НЗОК дейности здравноосигуреното лице дължи доплащане.

