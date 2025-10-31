Какви прегледи покрива НЗОК за всяка възраст?

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Какви профилактични прегледи се полагат на здравноосигурените у нас за всеки етап от живота? На тази тема е посветен полезен материал от рубриката "НЗОК за теб".

До навършване на едномесечна възраст на детето:

Анамнеза и подробен статус, съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето - до 2 прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни.

До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от личния му лекар - първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето.

НЗОК заплаща за здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти до 2 посещения до 6 месеца след изписване от лечебното заведение, като първото е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение.

След 1-я месец до навършване на 1 година:

Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие - 1 път месечно в рамките на календарния месец, измерване на обиколка на глава и гърди – през първите 6 месеца след раждането – при всеки преглед; 1 път на деветмесечна и на едногодишна възраст – по време на ежемесечния преглед.

Обща оценка на зрението – ориентировъчно, обща оценка на слух – 2 пъти годишно, на шестмесечна и едногодишна възраст.

Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия - 2 пъти, при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст.

Ехографско изследване на отделителна система - еднократно на шестмесечна възраст.

Преглед за ранно откриване на вродена/наследствена очна патология – еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст.

Медико - диагностични изследвания се правят 2 пъти годишно при навършване на шестмесечна и една годишна възраст за: хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC - седимент в урината, изследване на албумин в урината.

От 1 до 2 години:

- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие - 4 пъти годишно – през период не по-малък от 2 месеца.

От 2 до 7 години:

анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди – 2 пъти годишно, през период не по-малък от 4 месеца.

оценка на психично и физическо развитие – 1 път годишно.

оценка на зрителна острота – ориентировъчно – 1 път на 5-годишна възраст.

Медико-диагностични изследвания се правят за хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит и СУЕ -един път на 3-годишна възраст. Изследване за чревни паразити един път годишно.

От 7 до 18 години:

- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, измерване на артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота (ориентировъчно) и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, изследванe на урина за протеин (с тест-лента) – 1 път за календарната година.

Провеждат се следните медико-диагностични изследвания: ПКК-поне 8 показателя, Урина (химично изследване и седимент)-на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст; Кръвна захар, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол – на 16-годишна възраст.

Полезен акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването, което става все по-разпространено сред децата. В изследването на кръвта, на липиди има заложен и холестерол при децата на 16 години.

Профилактичните прегледи за хората над 18 години

Здравноосигурените граждани над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, имат право на един задължителен профилактичен преглед през съответната календарна година. Не може личният лекар да откаже извършването му. Това е негово задължение.

Прегледът включва:

анамнеза и подробен статус;

изчисляване на индекс на телесна маса;

оценка на психичен статус;

изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)

измерване на артериално налягане;

електрокардиограма (ЕКГ);

изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск.

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група:

от 20 до 65-годишна възраст (жени и мъже):

- Пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин и изчислена стойност на гломерулна филтрация;

урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина - веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест;

определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест - на 40-, 45-, 50-, 55- и 60-годишна възраст.

жени на и над 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;

жени от 30- до 50-годишна възраст – ехографско изследване на млечни жлези – веднъж на 2 години;

жени от 30- до 40-годишна възраст:

- Преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитологично изследване на материал от шийката на матката– ежегодно, а след две негативни цитологични изследвания – веднъж на 3 години;

мъже на и над 40-годишна възраст и жени над 50 години:

- изследване на триглицериди;

- общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на сърдечно-съдов риск за лица без сърдечно-съдови заболявания; захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност;

-LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност, при които не се извършва оценка на сърдечно-съдов риск и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години;

мъже на и над 45-годишна възраст – PSA - общ и свободен – ежегодно;

жени от 45- до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;

- жени на и над 70-годишна възраст - мамография на млечни жлези – веднъж на 3 години.

над 65-годишна възраст (жени и мъже):

ПКК – ежегодно за календарна година;

триглицериди – един път на 5 години;

общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години;

LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – един път на 5 години.

И още:

От 2024 г. в Националния рамков договор за медицински дейности към основния пакет за профилактични прегледи за отделните възрастови групи са включени и допълнителни изследвания, както следва:

Жените от 30 до 50 години ще могат на всеки 2 години да правят ехография на млечна жлеза, от 45 до 69 – мамография на млечна жлеза на 2 години, а при данни от мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза общопрактикуващият лекар задължително насочва пациента за консултация със специалист по хирургия или акушерскво и гинекология. Жените на и над 70 години имат право на мамография на млечна жлеза веднъж на 3 години.