Бургас остави варненска болница без детска хирургия

От 1 март отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна“ прекратява дейността си. Причината е, че целият екип напуска и отива на работа в новата детска болница на Бургас, съобщи БНТ. Ръководството на МБАЛ „Света Анна – Варна“ е изпратило официално писмо до директора на РЗИ-Варна, в което информира, че след 1 март пациентите до 18-годишна възраст, нуждаещи се от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.

Около "миграцията" на лекарите от няколко дни има бурни коментари във Варна и Бургас. „Парите не са в основата на нашите оставки. Няма как да работим. Имаме само един оперативен ден, в който можем да оперираме най-много 4-5 деца. Към момента записвам пациенти чак за месец юли, което не е нормално, коментира д-р Христов. Освен това, няма възможност за диагностика. Има трима колеги рентгенолози, които могат да работят само през деня. Вечер снимките си четем сами, тъй като те ги разчитат чак на другата сутрин", обянява пред здравния сайт clinica.bg д-р Румен Христов, началник на отделението, което се закрива.

На фона на неговите обяснения, бургаската община усилено рекламира бъдещите възможности на своята детска болница. В началото на януари Министерският съвет одобри създаването на лечебното заведение с нови, разширени параметри. Очаква се то да бъде първата специализирана университетска многопрофилна детска болница в България и ще осъществява лечебна дейност по 27 медицински специалности в 26 структури с разкрити 142 легла. Старият проект от 2023 г. предвиждаше около 130 легла в 14 специалности.

Драмата между Варна и Бургас тече на фона на поредното отлагане на сроковете за другия голям проект в детското здравеопазване – националната детска болница в София. За него се разбира от отговор на здравния министър в оставка Силви Кирилов на въпрос на депутата на ПП-ДБ Васил Пандов. Строителството трябваше да започне през март, а миналата година трябваше да е проведена процедура за избор на проектант и договорът с него да е сключен през август 2025 г., припомня Пандов. Вместо това процедурата още не е започнала, а обществените поръчки са на ниво пазарни консултации. Всички срокове в графика са индикативни и имат организационна функция, отговаря на въпроса здравният министър. В действащия към момента график е предвидено строителството на болницата да започне в рамките на второто полугодие на 2026 г., посочва той.

Националната детска болница ще се построи сред 20 дка парк в "Горна баня". Ще има над 40 клиники и отделения, 456 самостоятелни стаи, 102 поста за краткосрочно лечение, хирургия, онкохематология, диализа, психиатрия, нефрология, център по рехабилитация и физиотерапия, 38 кабинета за консултации по специалности. Очаква се в нея да работят 342 лекари, 577 медицински сестри, 12 физиотерапевти, 65 администратори. Инвестиционната компания смята, че няма да има проблем с набирането на екипа, тъй като над 300 специализанти се обучават в педиатрични и редки специалности по програма на МЗ.

