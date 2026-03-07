За 2 месеца са издадени над 52 000 ТЕЛК

Само за два месеца и една седмица от Нова година насам у нас са издадени 52 002 експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК. Част от тези решения са нови издания на срочни решения, но други са и съвсем нови. Най-често ТЕЛК се издава за мозъчен инфаркт (вид инсулт), сърдечна недостатъчност, диабет, стар инфаркт на миокарда, хипертония и ортопедични имплантати на стави. Сред водещите диагнози са още стенокардия, карцином на млечната жлеза, астма и шизофрения, която обаче беше по-напред в диагнозите. Това показват данни в реално време от Националната здравноинформационна система.

Закономерно София, която е с пъти по-голямо население от другите области, води по брой издадени решения – 6169, но Кърджали отново е с несъразмерно много ТЕЛК-ове спрямо другите области, като е на трето място по брой решения от началото на годината – 3420. Тук се вадят експертните решения на изселниците в Турция, но също така напоследък често се коментира от експерти, че ТЕЛК е паралелна система за доходи в икономически изоставащите райони с висока безработица.

Териториалните експертни лекарски комисии продължават да са неравномерно разпределени в страната, като в много области има най-много две комисии. Така е в Ловеч, Стара Загора, Ямбол, Търговище. Три комисии има в Пазарджишка област, Перник, Кюстендил, Шумен, Разград, Добрич и т.н. За сравнение, по-малката област Смолян има пет. В София са 24, в Пловдив – 13, в Бургас – 8, във Велико Търново – 7, във Варна – 6. Случаите вече би следвало да се разпределят на случаен принцип в цялата страна с цел пресичане на възможности за корупция и по-равномерно натоварване на комисиите.

У нас хоспитализациите остават твърде голям брой, докато далеч по-ефикасната и по-евтина профилактика и извънболнична помощ изостават. От началото на годината вече са регистрирани 481 770 хоспитализации, или общо 1,82 млн. дни, показват данните на системата. Средният престой в болница е около 4 дни, но, както е известно, много хора се водят формално хоспитализирани, а се прибират у дома, тъй като хоспитализацията е заради провеждани изследвания, без да е необходимо непрекъснато лекарско наблюдение.

В края на миналата година избухна скандал с хоспитализациите на над 3800 пациенти, след като те бяха засечени по същото време да залагат в игрални зали. В крайна сметка бяха установени 4155 пациенти в 258 болници. Касата опита да се свърже с тези хора и да разбере каква е била ситуацията, но голяма част от тях са били неоткриваеми поради грешни контакти. От останалите една част са заявили, че са залагали онлайн, част са казали, че с данните им е злоупотребено, а малък брой пациенти са признали, че са излизали от болницата, за да ходят да залагат. Сега със случаите ще се заеме прокуратурата.