Още една агенция получи достъп до здравните ни досиета

Целта е бързо да се засичат измами от името на пациента

Днес, 19:03
Медицинският надзор получи достъп до здравните досиета при разследване на измами.
Агенция "Медицински надзор" получи достъп до здравните досиета, за да може директно да прави проверки за измами и злоупотреби на гърба на пациента. Този допълнителен достъп обаче ще се ползва единствено когато пациентът е подал жалба или за него се извършват проверки в лечебни заведения. 

Софтуерът е надграден така, че всяко действие, което се извършва от длъжностно лице, да бъде регистрирано и да оставя следа. Достъпът до пациентски досиета е единствено за целите на конкретна проверка, при спазване на изискванията за законен интерес и на защитата на личните данни, обясняват от агенцията.

От началото на 2026 г. лечебните заведения вече ще предоставят всички данни и отговори по проверките в електронен вид през Националната здравноинформационна система.

Освен гражданите, достъп до електронното пациентско досие имат личните им лекари и лекарите от НЕЛК и ТЕЛК. Предстои достъп да получат и медицинските комисии към НОИ, които са последното сито за инвалидните пенсии.

По празниците от НЗОК огласиха удивителни разкрития - че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение. 3890 пациенти са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани. Проверките продължават, но щетите се оценяват на около 7 млн. лв. на този етап.

