Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МЗ ще сдвоява здравни досиета по морето

Днес, 14:40
БГНЕС

От понеделник до 24 август, мобилни екипи ще бъдат разположени на общо 42 локации в страната, за да окажат съдействие при активиране на приложението "еЗдраве", което осигурява достъп до личното електронно здравно досие. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването.

Сред 33-те града и деветте села, в които ще бъдат разположени екипите, са включени морските курорти Шабла и Албена, където туристи и местни жители ще могат да се включат в инициативата, посочиха от здравното ведомство. Екипи ще бъдат разположени още в Минерални бани, Банкя, Селиминово и Гавраилово, както и на централни локации в Бургас, Несебър и Поморие.

Карта с графика на мобилните екипи е публикувана тук.

Здравното досие е изключително удобно приложение, в което всеки може да следи на телефона си прегледи, резултати от изследвания и т.н. В него например веднага излизат направленията, дадени от личния лекар и могат да се ползват директно от телефона. След това се публикуват и резултатите, поради което пациентът може да следи състоянието си в перспектива. Досието помага и за контрол над фалшиви дейности, които се пишат на пациенти с цел източване на пари от касата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

е-здраве

Още новини по темата

ТЕЛК комисиите получават достъп до здравните досиета
19 Март 2025

НЗОК ще ни известява незабавно за всеки преглед и рецепта
17 Февр. 2025

Личните лекари вече имат достъп до здравните досиета
20 Дек. 2024

Българите не изгарят от желание да следят е-здравното си досие

23 Окт. 2024

Милиони прегледи и хоспитализации излязоха наяве в здравната е-система
14 Окт. 2024

Ще имаме достъп до здравното си досие и през телефона
29 Септ. 2022

Съдът преобърна поръчката за е-здравеопазване
10 Дек. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар