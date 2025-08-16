МЗ ще сдвоява здравни досиета по морето

От понеделник до 24 август, мобилни екипи ще бъдат разположени на общо 42 локации в страната, за да окажат съдействие при активиране на приложението "еЗдраве", което осигурява достъп до личното електронно здравно досие. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването.

Сред 33-те града и деветте села, в които ще бъдат разположени екипите, са включени морските курорти Шабла и Албена, където туристи и местни жители ще могат да се включат в инициативата, посочиха от здравното ведомство. Екипи ще бъдат разположени още в Минерални бани, Банкя, Селиминово и Гавраилово, както и на централни локации в Бургас, Несебър и Поморие.

Карта с графика на мобилните екипи е публикувана тук.

Здравното досие е изключително удобно приложение, в което всеки може да следи на телефона си прегледи, резултати от изследвания и т.н. В него например веднага излизат направленията, дадени от личния лекар и могат да се ползват директно от телефона. След това се публикуват и резултатите, поради което пациентът може да следи състоянието си в перспектива. Досието помага и за контрол над фалшиви дейности, които се пишат на пациенти с цел източване на пари от касата.