Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Повредени сензори за кръвна захар са довели до смъртта на 7 души

03 Дек. 2025

Пациентите са предупредени да спрат да използват някои сензори за проследяване на кръвна захар, произведени от Abbott Diabetes Care, след като компанията установи, че дефектни устройства може да са свързани със стотици нежелани събития и няколко смъртни случая, съобщи Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA).

Вътрешни тестове на Abbott установили, че някои сензори в определени устройства FreeStyle Libre 3 и FreeStyle Libre 3 Plus може да дават неправилно ниски стойности на кръвната захар, съобщи компанията в прессъобщение. Abbott е получила 736 сигнала за нежелани събития, които може да са свързани с проблема. Петдесет и седем от тях са докладвани в САЩ. Седем смъртни случая, нито един от които в САЩ, са потенциално свързвани с грешката на сензора, каза Abbott. FDA определи грешката като „потенциално високорисков проблем“. Що се отнася до смъртните случаи, най-вероятно става дума за животозастрашаващо ниско ниво на кръвната захар, което сензорът не е отчел. Обичайно това става по време на сън. 

Хората с диабет разчитат на показанията за глюкоза, за да управляват лечението си. Неправилно ниски стойности могат да доведат до прекомерен прием на въглехидрати или пропускане/забавяне на инсулинови дози, посочват от Abbott. Тези решения „могат да представляват сериозен риск за здравето, включително потенциално нараняване или смърт“, заявиха от компанията.

Проблемът със сензорите е свързан с една производствена линия от няколкото, които произвеждат сензорите Libre 3 и Libre 3 Plus, уточни Abbott. Засегнати са около три милиона устройства, като се смята, че около половината вече са изтекли или използвани.

Всички, които използват сензор Libre 3 или Libre 3 Plus, трябва да проверят номера на модела и уникалните идентификатори на устройството, за да установят дали попадат сред засегнатите, съобщиха FDA и Abbott.

Засегнатите модели са FreeStyle Libre 3  72081-01 и 72080-01, а уникалните идентификатори – 00357599818005 и 00357599819002. Както и FreeStyle Libre 3 Plus сензори  78768-01 и 78769-01, а уникалните идентификатори – 00357599844011 и 00357599843014. Пълният списък на засегнатите партиди е публикуван на уебсайта на FDA.

Всеки, който има засегнато устройство, трябва да спре да го използва, посочват Abbott и FDA. Пациентите могат да поискат безплатна замяна на www.FreeStyleCheck.com, съобщиха от Abbott. Пациентите трябва да използват глюкомер или вградения метър на FreeStyle Libre 3 Reader, за да вземат терапевтични решения, когато стойностите от сензора не съвпадат със симптомите или очакванията, уточни компанията.

Abbott и FDA съобщиха, че FreeStyle Libre 3 Reader и мобилните приложения не са засегнати, както и че други сензори от марката Libre не са повлияни от проблема. Причината за дефекта е установена и отстранена, каза Abbott, и не се очакват смущения в доставките.

Въпросният сензор не се поема от НЗОК, но е сравнително популярен заради точността си сред диабетиците в България. От повече от половин година има проблем и с друг американски производител на сензори за кръвна захар Dexcom. Огромна част от устройствата се оказа дефектна и създаде проблеми на диабетиците. Най-често не се стигаше до заблуждаващи данни, а до неработещи устройства. "Сега" зададе въпроси на фирмата, които останаха без отговор. Dexcom заменяше дефектиралите устройства. В България има над 300 000 диабетици. От тях 27 000 деца и възрастни са с Диабет тип 1 и те най-често ползват сензори заради лабилните нива на захарта. Сензорите им помагат да я контролират, като им дават предупредителни сигнали за хипер или хипогликемия. Последните са животозастрашаващи. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

диабет, кръвна захар, сензори

Още новини по темата

Започва нов скрининг за диабет при деца
13 Юни 2025

770 000 са диабетиците в България
22 Окт. 2024

Започва мащабно изследване на деца за диабет тип 1
27 Авг. 2024

Хартиените рецепти се връщат за антибиотиците до края на март
18 Ноем. 2023

Болници обявиха безплатни прегледи за диабет
14 Ноем. 2023

От 16 октомври антибиотиците ще се отпускат само с е-рецепта
10 Окт. 2023

Отлагат се е-рецептите за антибиотици и лекарства за диабет
30 Септ. 2023

От 1 октомври антибиотиците ще се отпускат само с е-рецепта
22 Авг. 2023

Спор може да остави пациентите без лекарства от НЗОК
27 Март 2023

Британски лекари са получавали пари, за да хвалят лекарство за отслабване
12 Март 2023

Липсващо лекарство за диабет се очаква в аптеките до 15 февруари
08 Февр. 2023

ВМА и ИСУЛ правят днес безплатни консултации за диабет
14 Ноем. 2022

Децата с диабет получиха лесен достъп до инсулинови помпи и сензори

29 Септ. 2022

Кирил Петков урежда сензори за всички деца с диабет
26 Юли 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д