Половин милион ТЕЛК решения са издадени за 2 г.

За две години у нас са издадени почти половин милион експертни решения на ТЕЛК. Най-много решения тази година има в София и Пловдив, но странното е, че Пловдив почти догонва София въпреки голямата разлика в населението - Пловдивска област е наполовина на столицата. Тези любопитни данни се виждат в статистика, публикувана на сайта на Националната здравноосигурителна система. Тя се попълва ежедневно.

242 805 са издадените експертни решения през 2025 г. при 244 268 за 2024 г., т.е. не е невъзможно миналогодишният брой да бъде надминат в следващия месец до края на годината. Това обаче не означава, че всичко това са нови диагнози и хора, влизащи в системата - повечето решения изискват преосвидетелстване през определен период от време.

Броят на решенията надхвърля 200 000 от 2023 г. насам, след като бяха променени правилата за оценяване на заболяванията и в голяма степен бе възстановен старият ред, действал до по-ощетяващите промени през 2018 г. През 2021 и 2022 г. комисиите издаваха значително по-малко решения, но това беше заради сътресенията от пандемията - през цялото време на извънредната епидемична обстановка съществуващите решения се удължаваха автоматично, за да не се подлагат хората на излишен риск. След това комисиите закъсаха с обработката на хилядите заявления и се стигна до огромни закъснения, като отне доста време за нормализация, доколкото в тази система може да се говори за нормализация.

24 997 са издадените ТЕЛК решения тази година в София. В Пловдив решенията са 22 768, което при двойна разлика в населението е необичайно. В Кърджали са 15 763 при население на областта от 149 478 души, а във Варна са 13 207 при население 437 521 души. Дори да се предположи, че възрастовата структура на тези области е различна, тя пак не е достатъчно обяснение на тези аномалии.

Любопитно е и разпределението на експертните решения по диагнози. Най-много - 10 621, тази година са документите за последици от мозъчен инфаркт (инсулт), а на второ място е диагнозата "застойна сърдечна недостатъчност" с 8359 решения. На трето място е неинсулиновият захарен диабет с неврологични усложнения със 7581 решения, а на четвърто място изненадващо се нарежда параноидната шизофрения с 6192 решения. Миналата година диабетът е бил на второ място, а шизофренията - пак на четвърто.