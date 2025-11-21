Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Половин милион ТЕЛК решения са издадени за 2 г.

Пловдив почти настига далеч по-голямата София по издадени експертизи, а Кърджали изпреварва Варна

Днес, 21:13
Четвърт милион решения минават годишно през ТЕЛК.
БГНЕС
Четвърт милион решения минават годишно през ТЕЛК.

За две години у нас са издадени почти половин милион експертни решения на ТЕЛК. Най-много решения тази година има в София и Пловдив, но странното е, че Пловдив почти догонва София въпреки голямата разлика в населението - Пловдивска област е наполовина на столицата. Тези любопитни данни се виждат в статистика, публикувана на сайта на Националната здравноосигурителна система. Тя се попълва ежедневно. 

242 805 са издадените експертни решения през 2025 г. при 244 268 за 2024 г., т.е. не е невъзможно миналогодишният брой да бъде надминат в следващия месец до края на годината. Това обаче не означава, че всичко това са нови диагнози и хора, влизащи в системата - повечето решения изискват преосвидетелстване през определен период от време.

Броят на решенията надхвърля 200 000 от 2023 г. насам, след като бяха променени правилата за оценяване на заболяванията и в голяма степен бе възстановен старият ред, действал до по-ощетяващите промени през 2018 г. През 2021 и 2022 г. комисиите издаваха значително по-малко решения, но това беше заради сътресенията от пандемията - през цялото време на извънредната епидемична обстановка съществуващите решения се удължаваха автоматично, за да не се подлагат хората на излишен риск. След това комисиите закъсаха с обработката на хилядите заявления и се стигна до огромни закъснения, като отне доста време за нормализация, доколкото в тази система може да се говори за нормализация.

24 997 са издадените ТЕЛК решения тази година в София. В Пловдив решенията са 22 768, което при двойна разлика в населението е необичайно. В Кърджали са 15 763 при население на областта от 149 478 души, а във Варна са 13 207 при население 437 521 души. Дори да се предположи, че възрастовата структура на тези области е различна, тя пак не е достатъчно обяснение на тези аномалии.

Любопитно е и разпределението на експертните решения по диагнози. Най-много - 10 621, тази година са документите за последици от мозъчен инфаркт (инсулт), а на второ място е диагнозата "застойна сърдечна недостатъчност" с 8359 решения. На трето място е неинсулиновият захарен диабет с неврологични усложнения със 7581 решения, а на четвърто място изненадващо се нарежда параноидната шизофрения с 6192 решения. Миналата година диабетът е бил на второ място, а шизофренията - пак на четвърто.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ТЕЛК, медицинска експертиза

Още новини по темата

НОИ ще проверява инвалидни пенсии в здравните досиета
18 Ноем. 2025

МВР e росна китка от пенсионери, инвалиди, роднини, разследвани
13 Ноем. 2025

Депутати предлагат мерки срещу измамите с ТЕЛК
24 Окт. 2025

НОИ обяви промени в сроковете за инвалидните пенсии
22 Окт. 2025

Две министерства готвят затягане на ТЕЛК
29 Септ. 2025

40% от ТЕЛК решенията са дигитализирани
13 Септ. 2025

Министър поиска преглед на социалните придобивки от ТЕЛК
03 Септ. 2025

Пациенти пак чакат с часове по опашки пред ТЕЛК
03 Юни 2025

МЗ променя бонусите в ТЕЛК с цел по-бърза работа
13 Май 2025

Промените в ТЕЛК не спряха измамите
25 Апр. 2025

148 000 българи ползват данъчни облекчения с ТЕЛК
09 Апр. 2025

Измамите с ТЕЛК вече би трябвало да са по-трудни
01 Апр. 2025

20 000 ТЕЛК решения изпускат сроковете
26 Март 2025

ТЕЛК комисиите получават достъп до здравните досиета
19 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън