Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Министър поиска преглед на социалните придобивки от ТЕЛК

Трябва да се прегледат законите, които дават плащания на база медицинска експертиза, смята Гуцанов

Днес, 17:46
БГНЕС

Близо 800 хиляди граждани, имащи решения, издадени от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), ползват социални плащания. Трябва да се направи анализ на законите, които са основание за ползването на тези плащания. За това се обяви социалният министър Борислав Гуцанов на блиц контрол в социалната комисия. Сега, според него, се получава геометрична прогресия – на входа са решенията на ТЕЛК, а на изхода – всички плащания, които вече са милиарди.

Близо 26 хиляди са били ползвателите на лична помощ в последните години, сега са над 80 хиляди, посочи министърът. Коментарът му идва на фона на решението на кабинета за нова линия на бедност от 2026 г. Размерът й ще бъде 764 лв., с 19,7% повече в сравнение с тази година. С 19,7% ще се увеличат и всички социални помощи и финансовата подкрепа за хора с увреждания, която според ТЕЛК-решението и степента на работоспособност догодина ще бъде от 53,48 лв. до 435,48 лв.

Новите размери на подкрепата за хора с увреждания от следващата година ще бъдат следните:

– от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – увеличава се от 44,66 лв. за 2025 г. на 53,48 лв. за 2026 г.;

–  от 71 до 90 на сто степен на увреждане – увеличава се от 95,70 лв. за 2025 г. на 114,60 лв. за 2026 г.;

– над 90 на сто степен на увреждане – увеличава се от 159,50 лв. за 2025 г. на 191 лв. за 2026 г.;

– над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – увеличава се от 191,40 за 2025 г. на 229,20 лв. за 2026 г.;

– над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия – увеличава се от 363,66 лв. на 435,48 лв.

С линията на бедност се вдигат и социалните помощи. Достъпът до тях се определя според диференциран минимален доход, който е различен според категорията домакинство и е процент от линията на бедност. Самият размер на помощта е равен на разликата между личните доходи и диференцирания минимален доход. При липса на каквито и да било доходи, се получава сума, равна на гарантирания доход. За следващата година диференцираните минимални доходи са:

1. за лице, живеещо само – увеличава се от 315,81 лв. през 2025 г. на 378,18 лв. през 2026 г.;

2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – увеличава се от 191,40 лв. през 2025 г. на 229,20 лв. от 2026 г.;

3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – увеличава се от 191,40 лв. през 2025 г. на 229,20 лв. от 2026 г.

4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – увеличава се от 229,68 лв. през 2025 г. на 275,04 лв. през 2026 г.;

5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – увеличава се от 229,68 лв. през 2025 г. на 275,04 лв. през 2026 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ТЕЛК, медицинска експертиза

Още новини по темата

Пациенти пак чакат с часове по опашки пред ТЕЛК
03 Юни 2025

МЗ променя бонусите в ТЕЛК с цел по-бърза работа
13 Май 2025

Промените в ТЕЛК не спряха измамите
25 Апр. 2025

148 000 българи ползват данъчни облекчения с ТЕЛК
09 Апр. 2025

Измамите с ТЕЛК вече би трябвало да са по-трудни
01 Апр. 2025

20 000 ТЕЛК решения изпускат сроковете
26 Март 2025

ТЕЛК комисиите получават достъп до здравните досиета
19 Март 2025

НОИ отказа пенсия на жена, дарила черен дроб на дъщеря си
13 Февр. 2025

40% от новите ТЕЛК-решения са пожизнени
30 Яну. 2025

Кабинетът спря промени в ТЕЛК заради липсващ подпис
29 Яну. 2025

В ТЕЛК едни кръгове на ада се затварят, но други се отварят
18 Яну. 2025

Обжалването на ТЕЛК решение няма да спира инвалидната пенсия
16 Яну. 2025

Майка-донор получи ТЕЛК след 6 месеца чакане и тв репортаж

13 Дек. 2024

Организации съобщиха за драстично занижени проценти в ТЕЛК
02 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар