Министър поиска преглед на социалните придобивки от ТЕЛК

Близо 800 хиляди граждани, имащи решения, издадени от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), ползват социални плащания. Трябва да се направи анализ на законите, които са основание за ползването на тези плащания. За това се обяви социалният министър Борислав Гуцанов на блиц контрол в социалната комисия. Сега, според него, се получава геометрична прогресия – на входа са решенията на ТЕЛК, а на изхода – всички плащания, които вече са милиарди.

Близо 26 хиляди са били ползвателите на лична помощ в последните години, сега са над 80 хиляди, посочи министърът. Коментарът му идва на фона на решението на кабинета за нова линия на бедност от 2026 г. Размерът й ще бъде 764 лв., с 19,7% повече в сравнение с тази година. С 19,7% ще се увеличат и всички социални помощи и финансовата подкрепа за хора с увреждания, която според ТЕЛК-решението и степента на работоспособност догодина ще бъде от 53,48 лв. до 435,48 лв.

Новите размери на подкрепата за хора с увреждания от следващата година ще бъдат следните:

– от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – увеличава се от 44,66 лв. за 2025 г. на 53,48 лв. за 2026 г.;

– от 71 до 90 на сто степен на увреждане – увеличава се от 95,70 лв. за 2025 г. на 114,60 лв. за 2026 г.;

– над 90 на сто степен на увреждане – увеличава се от 159,50 лв. за 2025 г. на 191 лв. за 2026 г.;

– над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – увеличава се от 191,40 за 2025 г. на 229,20 лв. за 2026 г.;

– над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия – увеличава се от 363,66 лв. на 435,48 лв.

С линията на бедност се вдигат и социалните помощи. Достъпът до тях се определя според диференциран минимален доход, който е различен според категорията домакинство и е процент от линията на бедност. Самият размер на помощта е равен на разликата между личните доходи и диференцирания минимален доход. При липса на каквито и да било доходи, се получава сума, равна на гарантирания доход. За следващата година диференцираните минимални доходи са:

1. за лице, живеещо само – увеличава се от 315,81 лв. през 2025 г. на 378,18 лв. през 2026 г.;

2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – увеличава се от 191,40 лв. през 2025 г. на 229,20 лв. от 2026 г.;

3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – увеличава се от 191,40 лв. през 2025 г. на 229,20 лв. от 2026 г.

4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – увеличава се от 229,68 лв. през 2025 г. на 275,04 лв. през 2026 г.;

5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – увеличава се от 229,68 лв. през 2025 г. на 275,04 лв. през 2026 г.