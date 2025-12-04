"Вечни" химикали са открити в бисквити в Европа и у нас

"Вечни" химикали са открити в зърнени храни в цяла Европа, включително България. Става дума за трифлуороцетна киселина (TFA) - остатъчен продукт в почвата от употребата на пестициди, съдържащи PFAS химикали. За TFA се знае, че са "вечни" химикали, защото отнема векове да се разградят и изчезнат от почвите и водите. Заедно с PFAS тези вещества са сред най-проучваните в момента, тъй като се свързват с увреждане на репродуктивните органи, черния дроб, щитовидната жлеза и имунната система.

Резултатите са от проучване на мрежата за противодействие на пестицидите в Европа PAN, в което са включени продукти и от България. В него са включени 65 конвенционални зърнени храни, закупени в 16 европейски държави – първото проучване от този вид на ниво ЕС. Предишни доклади са установили високи нива на TFA във виното и известно замърсяване на чешмяната вода. Той е разтворим във вода, което означава, че може да бъде усвоен от растенията от почвата.

TFA е открит в 81,5% от пробите (53 от 65 проби) в 16 европейски държави, с високи нива на замърсяване. Пшеничните продукти са значително по-замърсени от другите зърнени продукти, като средните концентрации в тях са 100 пъти по-високи от тези в чешмяната вода. Повишено съдържание на вечни химикали има в популярни сладкиши, макаронени изделия, кроасани, пълнозърнест и обикновен хляб и брашно, франзели, кексове и т.н.

У нас е посочена повишена концентрация в обикновени бисквити, солени крекери и маслени бисквити, без да се посочват марки. Концентрацията е забележима, но не толкова висока, колкото е установена в продукти от Белгия, Ирландия и Германия. Част от продуктите с най-високо съдържание на опасните вещества обаче са много популярни и у нас - например белгийските бисквити Speculoos, които са търсени от децата.

Най-високите нива са открити в ирландските зърнени закуски, следвани от белгийския пълнозърнест хляб, германския пълнозърнест хляб и френската багета. Той беше открит в голям набор от продукти, от спагети до сиренени кифлички и джинджифилов хляб.

Пер- и полифлуороалкилните вещества (PFAS) са група химикали, които се използват в производството и се добавят към потребителски продукти от 50-те години на миналия век. Те са известни като „вечни химикали“, тъй като могат да отнемат стотици или дори хиляди години, за да се разградят, след като продуктите, в които са били използвани, бъдат изхвърлени. Това означава, че ако се излеят в почвата или водата, което често се случва, те могат да останат там в продължение на векове. Тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда едва сега става ясно, като често се появяват нови проучвания за връзката на някои от химикалите с болести като рак, припомня "Гардиън". TFA е репродуктивно токсичен, което означава, че може да увреди репродуктивната функция, плодовитостта и развитието на плода.

Активистите от PAN призовават правителствата да установят много по-защитна граница за безопасност на коментираните вещества и да забранят пестицидите, които са техни източници. В момента няма контрол над тези вещества, те не се виждат и на етикетите на храните.

Данните от изследването: