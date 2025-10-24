Депутати предлагат мерки срещу измамите с ТЕЛК

След заявката на социалния министър Борислав Гуцанов да се анализира системата на ТЕЛК и НЕЛК, от която почти един милион българи черпят придобивки, се появи и първият проект за промени в посока намаляване на измамите. Депутатите от ДБ Божидар Божанов, Александър Симидчиев, Надежда Йорданова, Стела Николова, Свилен Трифонов и Иван Белчев внесоха промени в закона за личната помощ и в закона за здравето. С тях се предлагат големи облекчения за хората, но и автоматични проверки на риска при всяко експертно решение, което дава социални придобивки.

Бюджетът на социалното министерство за лица с увреждания е над 4 млрд. лв. За съжаление, този бюджет се източва с всякакви измами, фиктивни ТЕЛК-решения, заобикаляне на правилата за лични асистенти и др., пишат в мотивите си вносителите. Божидар Божанов дава драстичен пример от Варна, където само в един блок са установени 12 паркоместа за инвалиди - паркирането е една от придобивките, с които най-често се злоупотребява. Оказва се, че в този блок преди е живеел лекар, член на ТЕЛК-комисия.

"Дали всички 12 решения за истински или не - трябва да покаже проверка, но със сигурност има аномалия", отбелязва Божанов. При над 700 000 лица с ТЕЛК, от които близо 80 000 с лични асистенти, трябва да се търси къде са злоупотребите, пише той. Така не само ще се спестят пари на бюджета, но и средствата ще отиват към наистина нуждаещите се, вместо към здрави хора, които допълват семейния бюджет.

За пресичане на измамите ДБ предлагат да се въведе задължителна автоматизирана оценка на риска, която да фокусира проверките за измами. Това ще става чрез информационните системи на Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, които вече съществуват и трябва да бъдат надградени.

Тази автоматична оценка на риска ще се извършва и за личната помощ, с която се осигуряват асистенти, и за установяването на трайна неработоспособност, т.е. издаването на самите експертни решения. При установен висок риск в ТЕЛК, случаят ще се прехвърля към НЕЛК, а при установяване на риск в НЕЛК - към специално определени от здравния министър лица.

Паралелно с това се предлага допълнителна дигитализация на заявленията за ТЕЛК и за лична помощ с цел облекчение за хората с увреждания и техните близки. В момента електронната ТЕЛК система не функционира по реда на Закона за електронното управление, което означава, че задължително изисква квалифициран електронен подпис и не може с ПИК на НОИ или НАП или дори с облачен електронен подпис човек да си свърши работата. Подаването на документи пък в някои случаи се изисква само на хартия, обяснява Божанов.

Действително, в последните години се направиха големи оптимизации при подаването и обработката на документите, започна служебно разпределение на делата, предварително уведомяване за изтичащи срокове и т.н., с което до голяма степен беше наваксано изоставането от пандемията. Но все още хиляди хора с увреждания чакат по опашки и разнасят хартиени документи.