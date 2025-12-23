ТЕЛК вече е паралелна система за помощи

ТЕЛК - системата, за която свикнахме да казваме или лошо, или нищо, тази година окончателно придоби чертите на неспасяемо бедствие. Главоломното увеличение на хората с експертизи за инвалидност изтърбуши социалния бюджет, и плащанията закъсаха точно за най-нуждаещите се, а правителството трябваше на пожар да отпусне 178 млн. лв., за да запушва дефицита. Това вече е такъв проблем, че дори министър на БСП заговори за ревизия.

ТЕЛК по правило е система за медицинска експертиза и оценка на работоспособността. Всъщност обаче е паралелна система за държавни помощи - нещо като социално подпомагане, но на стероиди и с широко отворени врати. Тук няма значение колко уязвим си и какви доходи имаш. Значение има само колко богата колекция от диагнози си успял да събереш. Нямаш работа - ТЕЛК е твоята заплата. Не можеш да се пенсионираш - ТЕЛК е твоята пенсия. Не искаш да плащаш винетка - ТЕЛК. Искаш да паркираш навсякъде - ТЕЛК. Ако ти не можеш да си извадиш ТЕЛК, то със сигурност някой роднина може. И тогава ставаш личен асистент. А когато всеки десети в държавата има ТЕЛК, истински нуждаещите се нямат шанс. Пътят оттук нататък е само един - пълен рестарт.

Феноменът ТЕЛК

България е страна с недобър здравен профил, но въпреки това в данните за ТЕЛК се забелязват доста странности, които изискват незабавен анализ. 44,1% от всички новоотпуснати пенсии са за инвалидност поради общо заболяване. 69,5% от всички наследствени пенсии са инвалидни. Всъщност напоследък НОИ отпуска повече инвалидни пенсии, отколкото за осигурителен стаж и възраст по общите правила.

През 2019 г. държавата плащаше на 9029 лични асистенти. Тази година личен асистент ползват 82 000 души, или вървим към десеткратно увеличение за няколко години. През 2019 г. личните асистенти струваха 18,9 млн. лв. Тази година разходите за тях ще надхвърлят 1,267 млрд. лв. През 2015 г., далеч преди новите закони, интеграционни добавки получаваха 524 504 души. Към момента техният брой достига близо 733 200 души.

Само тази година ТЕЛК са издали 269 593 експертни решения. Пловдив почти достига София при наполовина по-малко население - 25 166 към 28 025 решения. Кърджали изпреварва Варна при почти три пъти по-малко население - 17 617 към 14 664. Ясно е, че тук натежават изселниците в Турция, но това не стига като обяснение. Странности има и при диагнозите. Инсултите, диабетът и инфарктите са закономерните водещи, но на четвърто място е параноидната шизофрения.

Твърде много права, твърде малко критерии

Без съмнение системата на ТЕЛК е атрактивна, защото раздава пари, без да пита защо. Сега например всеки с 50 и над 50% увреждане има право на безплатна винетка. "Това води до намаляване на финансовата тежест и ограниченията в мобилността и разширява възможностите за интеграция и социално включване в живота на общността", пише на сайта на Агенцията за социално подпомагане, без някой да си задава въпроса всички ли имат нужда от намаляване на финансовата тежест и всеки ТЕЛК ли ограничава мобилността.

ТЕЛК е много атрактивна придобивка и заради безплатното паркиране. То по принцип трябва да се полага само за пътни превозни средства, превозващи лица с трайни увреждания. Условието обаче е да се представи експертно решение на ТЕЛК, без значение на вида и степента на увреждане, поради което и с тази привилегия масово се злоупотребява.

Проблемът с личните асистенти пък беше ясен далеч преди разходите за тях да счупят социалния бюджет. "Усещането е, че държавата гарантира финансова подкрепа за близкия семеен кръг, а не адекватна помощ за лицето с увреждане за осигуряване на основни права и обезпечаване на ежедневни нужди", пише в един анализ на закона за личната помощ, направен от АСП още през 2021 г. С други думи, механизмът масово се ползва като източник на допълнителни доходи за семейството, а беше направен основно за родителите на деца с трайни увреждания, които са изхвърлени от работната сила поради грижите за тях, и за подкрепа на самотни възрастни и безпомощни хора, които наистина не могат без чужда помощ. Сега реално нуждаещите се са подложени на внезапни проверки дали стоят денонощно вкъщи, а другаде личният "асистент" даже не се намира в една държава с "асистирания".

И подобрението е увреждане

Въпреки множеството промени в начина на определяне на работоспособността, в системата все още има изначално сбъркани условия. Веднага след различните сърдечни проблеми, инсултите, диабета и споменатата вече шизофрения, най-честата диагноза за ТЕЛК тази година е наличието на ортопедични имплантати на стави. Но нали те се поставят именно за подобряване мобилността на човек и би следвало да са път към оздравяване, а не допълнително увреждане? Това важи и за много други диагнози, които сега носят висок процент, докато други остават подценени, поради което форумите за взаимопомощ все така са пълни с хора, които не получават необходимата подкрепа. Тя впрочем е допотопна в почти всеки един смисъл - не само в преценката за достъп, но и в дребните суми, които не компенсират нищо, и в древните помощни средства, които повече осакатяват, отколкото да помагат.

Корупцията винаги е някъде там

В последните години бяха направени много промени в системата, но разходите растат, а недоволството не намалява. Сега например делата се разпределят на случаен принцип в различни комисии из страната. Това трябва да ги натовари по-равномерно и да изключи варианта да си платиш. Корупцията обаче не изчезна, защото тя често е при лекарите, издаващи епикризите. Работата по документи даже донякъде я облекчи - в малкия град поне всеки познава всекиго и слепият таксиджия ще се забележи. В същото време има сигнали, че масово новите комисии пишат профилактично по-ниски проценти само за да си нямат главоболия с НОИ.

В контрола също има проблеми, чието решаване необяснимо се бави. Едва тази пролет например беше даден достъп на НЕЛК и ТЕЛК до медицинските досиета на хората, за да могат да проверяват дали една диагноза има предистория или се появява изневиделица. Все още обаче достъп до досиетата нямат медицинските комисии в НОИ, които са последната инстанция за инвалидните пенсии и в този смисъл една от най-надеждните спирачки на измамите. Този достъп трябваше да бъде осигурен с промени в Закона за здравето, прокарани през бюджета на ДОО за 2026 г., но бюджетите бяха спрени от многохилядните протести, а ГЕРБ прахоса цяла година, без да ги въведе по обичайния ред. Провали се и промяната, около която се вдигна много шум - да се даде право на НОИ да иска преразглеждане на влезли в сила експертни решения до пет години назад, когато се открият нови обстоятелства от съществено значение.

Милиардите растат, но недоволните не намаляват

ТЕЛК като цяло е система в девета глуха - всички говорят за нея, но никой не обича да се занимава с нейните кръгове на ада. Така неусетно разходите достигнаха главозамайващи висоти - тази година само директните плащания без отстъпките в данъците, винетките и паркирането, ще надхвърлят 2 млрд. лв., а има още над 4,3 млрд. лв. за инвалидни пенсии. От това обаче масовото недоволство не е намаляло.

Решенията за изход от тази ситуация са на масата от години и редовно се коментират от експертите. Едната промяна, около която специалистите са на едно мнение, е отмяна на сегашната методика на оценка по чисто медицински показатели и въвеждане на реална социална оценка на възможностите, а оттам и на потребностите. Другата - прекратяване на безкритичните привилегии за всички като винетки и паркиране, които сега привличат много хора без нужда към ТЕЛК. Очевидно на дневен ред е анализът на закона за личната помощ, за да се види какъв е проблемът с личните асистенти, а в парламента отлежават още законодателни идеи като въвеждане на автоматични контроли. Крайно време е и подаването на документи да се нормализира истински, а не да е онлайн само на теория, а на практика да е все същият ад от опашки, грешки и хартии. Не на последно място идват достъпната среда и високите технологии, които - особено за децата - трябва да станат практика, а не изключение по някоя европрограма. Така най-сетне ще можем да говорим за социално включване, а не за социално изключване срещу 50 или 150 лв. на месец.