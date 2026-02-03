Медия без
Програма отпуска до 51 200 евро за рампи и асансьори

До 4100 евро може да получи човек с трайни увреждания за преустройство на автомобил

Днес, 13:13
Достъпната среда е огромен проблем за хората с увреждания в България.
Министерството на труда и социалната политика започва да набира проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. По Компонент 1 хора с увреждания ще могат да получат до 51 200 евро с ДДС за изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, с които да осигурят достъпна среда до жилищата си. Когато стойността на проекта е по-висока, кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението му. 

Проекти за достъпна жилищна среда се подават от днес до 11 май. По този компонент могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички. Техният постоянен или настоящ адрес трябва да е в същата сграда, в която ще се монтира съоръжението. За финансиране на проекти за достъпна жилищна среда могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

По Компонент 2 „Лична мобилност“ МТСП ще отпуска до 4100 евро за финансиране на проекти за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания. Проектните предложения се подават от днес до 3 април.

Средства ще се осигуряват и за монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване/сваляне на инвалидна количка, както и за закупуване на лека кола, която вече е снабдена с необходимото приспособление. Кандидатите, които нямат правоспособност за управление на МПС, ще могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка. Стойността на всяко проектно предложение ще се определя въз основа на представено предложение, съдържащо технически и/или финансови параметри за предвидените допустими дейности. 

Право да кандидатстват по компонент „Лична мобилност” имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза. Те трябва да имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори. Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на  https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1.

 

