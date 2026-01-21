Медия без
Намериха се още 5 млн. евро за модерни помощни средства

Над 200 лица с увреждания ще може да кандидатстват за високите технологии

Днес, 18:16
Новите помощни средства могат да променят живота на хора с увреждания.
Още 5 млн. евро ще бъдат осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост за много популярната процедура за осигуряване на иновативни помощни средства за хора с увреждания, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов. Така още над 200 души ще може за пръв път да ползват най-новите технологии в ежедневието си. 

Кандидатстването ще става онлайн. След това експерти в министерството ще правят оценка на потребностите. След подаване на документи и одобрение хората ще сключват тристранен договор с доставчика на помощното средство, което са избрали, и Министерството на труда и социалната политика. „Човекът, който има нужда от това иновативното помощно средство, сам избира от кого да го вземе и какво да е то. Ще може да избере най-полезното за него“, обясни Гуцанов.

Това е втората подобна кампания. За първата инициатива първоначално беше заделен ресурс за предоставянето на иновативни помощни средства на 2000 души, но след това бяха осигурени средства и на всички в списъка на чакащите, като така общо обхватът достигна 2150 души. Над 1700 души вече разполагат с тези приспособления. 

Какви средства се предоставят по проекта?

– преносимо устройство с изкуствен интелект за хора със зрителни увреждания;

– софтуер за екранни четци за компютърни потребители с увредено зрение;

– брайлов дисплей и брайлов лаптоп;

– устройства за взаимодействие с компютър с поглед и контрол с поглед на целия компютър;

– вертикализираща електрическа инвалидна количка;

– електрически мотор за инвалидна количка;

– система за изкачване и слизане по стълби;

– нервен и мускулен стимулатор за ходене и за ръце;

– миоелектрични/модулни протези, изработвани по поръчка на база на индивидуално задание.

 

