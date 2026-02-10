Поредна оставка разтресе детското здравеопазване

Поредна оставка предизвика шум в детското здравеопазване. Директорът на Специализираната болница по детски болести в София Благомир Здравков обяви, че напуска поста си. Той е подал оставката си пред министъра на здравеопазването Силви Кирилов.

"Отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване. През изминалата година вместо партньорство видяхме системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. В такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето", пише Здравков.

За бъдещите си планове медикът пише: "Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават". Напускането му идва на фона на голямо разместване в педиатричните среди около откриването на новата детска болница в Бургас, която се представя от местната управа като първата специализирана университетска многопрофилна детска болница в България. С това Бургас изпревари София, където проектът за национална детска болница още е далеч дори от начало на строителните работи. Преди дни стана ясно, че варненската болница "Св. Анна" остава без отделение по детска хирургия, тъй като целият екип напуска и отива в Бургас.