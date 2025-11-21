"Търговска лига" осъди правителството заради "Мама и аз"

БГНЕС 17 май 2020 г. Пред сградата на Министерския съвет се провежда протестна акция за нова детска болница. Такава и до момента няма.

Дружеството "Търговска лига", на което в рамките на 2 дни миналата пролет правителството първо позволи, а после отмени разрешението да построи в София болницата "Мама и аз", спечели на първа инстанция делото, което заведе пред Върховния административен съд. Това видя "Сега" в деловодната система на съда. "Търговска лига" атакува решението на правителството на Димитър Главчев от 1 май м.г., с което кабинетът отмени решението си от 30 април за създаването на болницата.

Решението на кабинета "Главчев" да одобри създаването на частната болница с акцент върху майчиното и детското здраве на територията на София за 120 млн. лв., взето без никакво обсъждане, предизвика гнева на педиатричната общност. Причината е, че според данните за болничната заетост в София няма нужда от толкова голяма болница. Освен това докато благославя поредната частна болница, държавата десетилетия неглижира създаването на Национална детска болница и не взема реални мерки срещу огромния недостиг на лекари и медицински сестри в детското здравеопазване. Така деца със сериозни диагнози се прехвърлят от болница в болница, без да има място, където да получат комплексна грижа.

Междувременно премиерът Димитър Главчев сезира прокуратурата и ДАНС, за да бъде направена пълна проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с даването на разрешение за изграждане на лечебното заведение. В сигнала до прокуратурата Главчев иска да бъде направена проверка, която да установи има ли данни за извършване на престъпления с действия от Министерството на здравеопазването, НЗОК, агенция "Медицински надзор" от момента на иницииране на процедурата. Прокуратурата образува проверка и я възложи на Комисията за противодействие на корупцията, която по закон води преписките за престъпления, извършени от хора на висши държавни длъжности. И досега не се е чуло дали и как е приключила тази проверка.

В жалбата си пред съда "Търговска лига - Глобален Аптечен Център" АД настояваше, че решението за отмяната на одобряването на създаването на лечебното заведение, е нищожно и е постановено при съществени нарушения. Пледираше още, че няма яснота и аргументи в какво се изразява промяната на правната и фактическа обстановка от приемане на второто решение.

Кабинетът пък настоява, че "Търговска лига" няма правен интерес от оспорване на решението и става дума само за етап от процедурата.

От документите по делото се вижда, че в доклада на премиера за второто решение на правителството пиши, че се е създало обществено напрежение и тревога за бъдещето на проекта за изграждане на национална детска болница. Затова здравният министър намира, че с цел гарантиране на интересите на обществото и изразената ясна подкрепа и ангажираност за изпълнението на проекта за изграждане на национална детска болница, следва да се преразгледа решението на Министерския съвет за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ. Така се стига и до отмяна на решението за одобряване създаването на Многопрофилна болница за активно лечение "Мама и аз" в София.

Тримата върховни съдии - Николай Гунчев, Стела Динчева (докладчик) и Нели Дочева, приемат, че жалбата на "Търговска лига" е основателна. "Решението на правителството, с което се отменя одобряването на болницата, е постановено при липса на фактически и правни основания за издаването му", казват съдиите. В него не са посочени относими факти и обстоятелства, такива няма и в съпътстващата документация по издаването му. Това нарушава законовото изискване административните актове да са мотивирани.

"Министерският съвет не може да отмени акта си служебно, след като вече е постановено положително решение за одобряване създаването на лечебно заведение и процедурата при правителството е приключила", сочат магистратите. Освен всичко, няма и процесуална норма, която да позволява на Министерския съвет да оттегля или отменя акта си по Закона за лечебните заведения. Отмененото правителствено решение не е оспорено нито по административен ред, нито по съдебен ред.

С тези аргументи ВАС отменя Решение № 319 от 1 май 2024 г., с което правителството отменяне решение № 318 за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ. Министерският съвет е осъден да плати на "Търговска лига" 50 лв. за държавна такса.

Решението на тричленния състав не е окончателно и кабинетът може да го оспори пред петчленен състав на Върховния административен съд.