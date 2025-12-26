Медия без
Единствен Бургас се изхитри със закръглянето на автобусния билет

В другите големи градове превалутирането е в полза на пътниците

Днес, 05:42
Макар процесът да е ясен, със сигурност през януари ще има доста объркани пътници, особено сред по-възрастното поколение.
Илияна Димитрова
От големите градове единствен Бургас реши да припечели от превалутирането на цената в градския транспорт. В останалите еврото се закръгля в услуга на клиентите. 

В Бургас масовият билет става от 1.50 лв. - на 0,80 евро, равни на 1,56 лв. Няма обяснение защо, знае се само, че по-рано през годината се обсъждаше нуждата от по-високи цени на услугата, което обаче бе характерно и за другите общини. Във Велико Търново цената от 1.50 лв. стана 77 евроцента. Същите са стойностите и в Пазарджик. Във Варна двете левчета при покупка от машина се превърнаха в 1 евро; дигиталният талон от 1 лв. вече е 0.51 евро. 50 евроцента (1 лв.) е билетът в Кърджали. От 1.20 лв. стана 60 евроцента в Благоевград. В Стара Загора: от 1.60 лв. на 80 евроцента (1.56 лв.). Стандартно, през януари сумата ще може да се плаща в евро или лева.

Особена е ситуацията в Пловдив, където и без това градският транспорт си има проблеми. Решено бе в последния ден на старата година и в първия на новата да се пътува безплатно, което не е прецедент за града. През януари билетът струва 1 лв. или 51 евроцента, а се очаква от февруари да стане 50 евроцента - за да няма проблеми при рестото (продажбата на билети в Пловдив е от кондуктор на място). В Русе досегашните 1.50 лв. също бяха закръглени в интерес на клиентите - 0.77 евро. Обаче при прощъпулника вчера се появи софтуерен проблем, заради който върху касовите бележки се изписваше доста по-висока сума. Пари не бяха надвземани, а по обед общинската управа реши да се пътува безплатно до 3 януари. 

Превалутирането преминава през редица технически етапи, различни за техническите носители, а и проблеми. В Бургас например на 31 декември и 1 януари не бе възможно да се плаща с банкови карти, а вендинг машините след пренастройката ще бъдат пускани "на порции" през целия януари. При покупка в автобуса гражданите са помолени да подготвят точна сума или монети с нисък номинал. Във Варна машините също ще бъдат настройвани дълго, особеното е, че няма да връщат ресто. За Велико Търново бе обяснено, че който даде левчета на кондуктора, ще му връщат левчета, а евро - в евро.

 

СТОЛИЦАТА

В София билетът за еднократно пътуване е 80 евроцента, а при точно превалутиране щеше да е 82. В полза на гражданите е и останалото закръгляне: месечната карта от 50 лв. стана 25.50 (25.56 щеше да е при точно закръгляне); годишната карта от 365 лв. - 185 евро и т.н.

