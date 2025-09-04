София ще инструктира извънредно всички ватмани след катастрофата с трамвая

Провеждането на извънреден инструктаж с ватманите се оказа единствената лесна мярка след бруталния инцидент с трамвай в София, при който по чудо не се стигна до жертви. От Столичен електротранспорт ще подготвят и по-дългосрочни мерки, за които обаче са необходими сериозни ресурси. Ватманът ще понесе отговорност по Кодекс на труда, но още не се знае дали ще бъде предупреден с уволнение или уволнен.

Това стана ясно след извънредно заседание на транспортната комисия на Столичния общински съвет.

Както "Сега" писа, мотрисата е била задвижена след външна намеса през прозореца, докато ватманът е спрял да си вземе кафе. Записи и свидетелства доказаха, че това е извършено от 22-годишен мъж, който е бил пиян. От "Столичния електротранспорт" обаче не отричат вина и на ватмана, който иначе е с 30-годишен опит. Нарушение са редица правила - и самото нерегламентирано спиране, и пропуск да обезопаси блокиращото устройство, и сваленият прозорец, през който е задвижен трамвая. "Годишно в системата на електротранспорта се случват между 400 и 5000 пътнотранспортни произшествия, 70-80 са по вина на водачите, коментира изпълнителният директор на “Столичен електротранспорт” Евгени Ганчев. Той обясни, че водачите преминават през задължителни психологични тестове, независимо, че този тип тестове са отпаднали като задължително изискване в закона. Ганчев не пожела да коментира направено от “Спаси София” предложение на водачите да се осигуряват храни и напитки на няколко поста в столицата, така че да не се налага да слизат от мотрисите. Разбра се, че от дружеството не са очаровани от предложението. Ганчев уточни, че е създадена организация при топло време водачите да получават вода, климатизирани са и повечето мотриси, при които имат такава възможност. “1200 жалби се получават годишно в дружеството. Около 250 са за тютюнопушене на водачите. Жалбите за напускане на машината се броят на пръсти”, коментира Ганчев. Той допълни, че не по силите на дружеството да обновява парка без целеви средства от бюджета на общината или от заеми.

“Безспорно това е най-опасната ситуация с инцидент в градския транспорт за последните години. Тук имаме системни проблеми извън въпроса за персоналната отговорност”, коментира Андрей Зографски от “Спаси София.” Според него реконструкцията на релсов път се случва прекалено бавно. Условията за труд не са достатъчно добри, паркът е остарял. “Очаква се закупуването на 60-70 нови мотриси с инвестиционен заем, очакваме движение по него”, каза още Зографски. Иван Таков от БСП уточни, че очакват конкретен план с мерки от “Столичен електротранспорт” за следващото заседание на ресорната транспортна комисия.

СИНЯ И ЗЕЛЕНА ЗОНА

Зоните за платено почасово паркиране в София няма да работят на 6 септември - Денят на Съединението, както и в следващите два почивни дни 7 и 8 септември. Това съобщиха от Столична община по повод предстоящия дълъг уикенд за националния празник.