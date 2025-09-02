Младежи са задвижили трамвая, който разруши подлез и помете коли в София

Младежи са задвижили трамвая, който разруши подлез и повреди коли до Румънското посолство рано тази сутрин, съобщи във "Фейсбук" Борис Бонев от "Спаси София".

Трамвай 22 помете няколко коли и разруши подлез в София, като преди това е изминал безконтрол разстоянието между две спирки около 5 часа сутрина. Трамваят не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и е спрял в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен". Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила. Движението в района дълго бе затруднено. Няма данни за пострадали. По предварителни данни, ватманът слязъл да пие кафе, когато машината е тръгнала. Ватманът даде обяснения в Първо РПУ .

Борис Бонев от "Спаси София" написа във "Фейсбук": "Имало е външна намеса в катастрофата с трамвая. По последна информация ватманът е затворил вратата на трамвая, когато е слязъл, за да си купи кафе. Външни лица (предполагаеми младежи) през страничния прозорец на кабината са задвижили трамвая на максимална скорост (70км/ч) пресягайки се към джойстика. В момента лицата се установяват. Считам, че този случай трябва да се третира като терористичен акт, предвид наглостта на изпълнението му и потенциалните рискове."

Записът от кабината на ватмана на трамвая, който се заби рано тази сутрин в подлеза на Румънско посолство в София, отнасяйки няколко паркирани автомобила, показва ръка, която посяга и бута скоростния лост. Това твърди председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков, цитиран от пресцентъра на БСП. "На записите се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана", казва Таков. Той твърди и, че били заснети "и две лица - младежи, които обикалят около трамвая. Доколкото имам информация, вече е задържано едно лице".

Красимир Димитров от столичното звено "Аварийни дейност" съобщи за БНР: "Ватманът не е човекът, който е подкарал трамвая. Сега търсим камери от различни места, за да видим какво се е случило, кой се е качил в трамвая и го е подкарал. Разрушени са три стени на подлеза, има 5-6 автомобила, които са ударени, ситуацията е доста зле", заяви Димитров.

"Прави се оглед и това трябва да се изясни", каза той. "До ул. "Ал. Жендов" е имало ватман. Там той е слязъл за кратка почивка, за кафе. Трамваят тръгнал, не е взел завоя при Румънското посолство и се е ударил в стълб на уличното осветление", заяви още той. По негови думи вероятно трамваят се е движел с висока скорост. Превозното средство потеглило по булевард "Шипченски проход" и е пресякло кръстовището към булевард "Ситняково". При преобръщането си на релсите, дерайлиралите мотриси са се влачили по пътното платно поне 100 метра преди да се ударят в стълб и след това да се врежат в подлеза.

Ватманът на катастрофиралия рано тази сутрин в София трамвай ще бъде санкциониран, съобщиха от Столичния електротранспорт. Дисциплинарна комисия ще разгледа случая. Щетите по трамвая са за 50 хиляди лева. Ватманът, който е с над 20 годишен стаж, е слязъл, за да си купи кафе на пазара "Ситняково" и е оставил без надзор мотрисите.

Александър Дашев от трамвайното депо "Искър" обяви резултата от първоначалния анализ: "Това, което установихме е, че трамваят не беше обезопасен докрай от ватмана и съответно е потеглил сам. Ватманът не докрай е извършил нужните действия. Текат проверки от наша страна, за да уточним точно какво се е случило. По принцип не е редно ватман да оставя трамвай и да ходи да си купува кафе, но мога да кажа, че е донякъде масова практика".

Живеещи наблизо разказаха пред "Сега", че малко преди 5 часа са се събудили от "нещо като взрив", други описват звука като тътен от ниско прелитащ военен самолет.

"В 5 без 20 се чу страхотен тътен. Ситуацията е безпрецедентна, не мога да асимилирам, че трамвай може да излезе от релсите и за едната бройка да потроши блока. То е страшно, версиите са най-различни", коментира Албена Ананиева, живуща в района, цитирана от БНТ. "Тази сутрин се събудих с някакви странни звуци. Все едно падаше камион от небето и през прозореца видях трамвай, който се е врязал в колите. Всичките автомобили, които са пострадали, в момента 100% са извън движение", каза пък Матей Мичев, собственик на премазан автомобил.

"Просто ми звъннаха към пет и половина сутринта, че колата ми участва в ПТП. След това видях, че един трамвай се е появил на улицата и е смачкал 5 - 6 коли. Надявам се да има обезщетение, по тяхна вина", каза Иван Господинов - собственик на друг премазан автомобил.

ОЩЕ ЕДИН ТРАМВАЙ ДЕРАЙЛИРА

Няколко часа по-късно трамвайна мотриса по същата линия 22 дерайлира близо до гара "Подуяне", съобщиха от Столична община. Оттам допълниха, че причините за инцидента все още се изясняват. Екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община е на място.