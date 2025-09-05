Нов инцидент - трамвай дерайлира в "Бъкстон"

Инцидентите с трамваи в София зачестяват. Снощи трамвай е дерайлирал в кв. "Бъкстон", съобщи btv.

Според очевидци инцидентът е станал в 21:05 ч. Пътниците са слезли и няма пострадали, съобщиха от МВР.

Не е имало пътно-транспортно произшествие и не са ясни причините за инцидента.

На 2 септември трамвай 22 помете няколко коли и разруши подлез в София, след като ватманът го остави без надзор, а пиян мъж е задвижил мотрисата. Малко по-късно друга мотриса по същата линия дерайлира.

Заради зачестилите инциденти вчера общинската транспортна комисия проведе извънредно заседание с мижав резултат. Провеждането на извънреден инструктаж с ватманите се оказа единствената лесна мярка след бруталния инцидент с трамвай в София, при който по чудо не се стигна до жертви. От Столичен електротранспорт ще подготвят и по-дългосрочни мерки, за които обаче са необходими сериозни ресурси.