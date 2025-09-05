Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нов инцидент - трамвай дерайлира в "Бъкстон"

Днес, 08:14
Дерайлираният трамвай в "Бъкстон"
Facebook/trinmon
Дерайлираният трамвай в "Бъкстон"

Инцидентите с трамваи в София зачестяват. Снощи трамвай е дерайлирал в кв. "Бъкстон", съобщи btv.

Според очевидци инцидентът е станал в 21:05 ч. Пътниците са слезли и няма пострадали, съобщиха от МВР.

Не е имало пътно-транспортно произшествие и не са ясни причините за инцидента.

На 2 септември трамвай 22 помете няколко коли и разруши подлез в София, след като ватманът го остави без надзор, а пиян мъж е задвижил мотрисата. Малко по-късно друга мотриса по същата линия дерайлира.

Заради зачестилите инциденти вчера общинската транспортна комисия проведе извънредно заседание с мижав резултат. Провеждането на извънреден инструктаж с ватманите се оказа единствената лесна мярка след бруталния инцидент с трамвай в София, при който по чудо не се стигна до жертви. От Столичен електротранспорт ще подготвят и по-дългосрочни мерки, за които обаче са необходими сериозни ресурси.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

трамвай

Още новини по темата

София ще инструктира извънредно всички ватмани след катастрофата с трамвая
04 Септ. 2025

Пиян и осъждан млад мъж е причинил тежкия инцидент с трамвая
03 Септ. 2025

Младежи са задвижили трамвая, който разруши подлез и помете коли в София
02 Септ. 2025

Мъж опита да убие бившата си жена в трамвай в София
03 Март 2025

Ватман с положителен тест за наркотици блъсна шофьор в София и избяга
07 Ноем. 2023

Вандали счупиха стъкло на трамвай в центъра на София

28 Дек. 2022

Осъдената Столична община най-после ще махне релсите по „Скобелев“
31 Авг. 2022

Столична община е осъдена да махне трамвая от бул. "Скобелев"

22 Авг. 2022

В София тръгва нов трамвай №27
10 Март 2022

София въвежда ограничение до 30 км/ч. в част от центъра
17 Яну. 2022

Медици са ранени след удар на трамвай и линейка в София
12 Дек. 2021

Трамвай "Федерер Експрес" тръгна по улиците на Базел
24 Окт. 2021

Автобус с 20 българи се сблъска с трамвай в Истанбул
25 Септ. 2020

Трамвай блъсна и уби възрастна жена на пл. "Македония"
18 Авг. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар