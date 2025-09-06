Младежът задвижил трамвая в София заради цигарите на ватмана

Сега Призори на 2 септември трамвай 22 с висока скорост дерайлира и разруши подлез на бул."Ситняково"

Съдът остави в ареста 22-годишния Даниел Терзиев, който призори на 2 септември причини излизане от релсите на трамвай по линия 22 в София, съобщи БНР.

Защитата на обвиняемия поиска по-лека мярка, тъй като той работи, а баба му, с която живее, е във влошено здравословно състояние. От свидетелските показания на приятеля на Терзиев стана ясно, че белята станала, докато се опитвали да откраднат цигарите на ватмана, който слязъл да си купи кафе.

При излизането на трамвая от релсите беше разрушен подлезът срещу румънското посолство и бяха потрошени 7 коли.