ДНСК: Децата със селфито от небостъргача са пробили дупка в оградата

Децата, които бяха установени да си правят селфи върху най-високата сграда в София, са проникнали неправомерно в обекта като са пробили специална дупка. Това става ясно от официално съобщение на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

"Във връзка с изнесената в медиите информация относно подаден сигнал за деца, проникнали в строяща се сграда и впоследствие покачили се на строителен кран, по разпореждане на началника на ДНСК от служители на ДНСК и РДНСК-София е извършена спешна проверка на място", пишат от дирекцията.

Установено било, че фасадите на сградата са завършени и остъклени. Основата на 205-метровия кулокран, обслужващ строежа, е заградена с предпазна ограда от ламарина, достатъчна за ограничаване на достъпа до него. При неправомерното проникване в обекта е била нарушена част от оградата, през която е осъществен достъпът, твърди ДНСК, давайки да се разбере, че е пробита специална дупка в ламарината.

Още по време на проверката засегнатият участък е възстановен, като е заварена нова ламарина. Освен това са предприети всички необходими мерки за допълнително ограничаване на достъпа до високите етажи на сградата.

Издадена е заповед от 3 септември на началника на ДНСК за извършване на допълнителни проверки на място и по документи по спазване на одобрените Планове за безопасност и здраве, в т.ч. и предприетите действия по охрана на строителни обекти на територията на Столична община, представляващи сгради с височина над 26 м.

Ден по-рано стана известно, че децата, качили се на кран в София във вторник вечерта, са обяснили пред полицията, че са го направили "заради адреналина и да си направят интересни снимки", а пък част от родителите са знаели за действията им, но не са могли да ги възпрат. Това тогава съобщи пред журналисти директорът на СДВР Любомир Николов. В четвъртък от полицията уточниха, че родителите не били знаели за конкретното селфи, а че ходели по принцип да си правят такива на различни опасни места.

Всичките 7 деца, които са на възраст между 13 и 17 години, са установени още след покатерването им по кран на новострояща се сграда. Николов уточни, че след като децата са непълнолетни, административните санкции ще бъдат за техните родители.

"Имало е охрана на сградата, качили са се по самия кран, който се извисява на 205 метра височина. Имаме един 13-годишен, трима 15-годишни, един 17-годишен и впоследствие двама, които установихме на домашните им адреси - на по 16 години", обясняваше директорът на СДВР.