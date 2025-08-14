Медия без
Младеж с АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг и рани 6 души

Сред тях са 3 деца, едно от което е в реанимация в бургаската болница

Днес, 18:11

18-годишен младеж от Несебър се вряза в пешеходци в Слънчев бряг и помете три деца и трима възрастни. Жена и 4-годишно дете са в реанимацията на бургаската болница.

Инцидентът е станал малко преди 14 ч. на алея между хотелите „Олимп“ и „Мелия“ в курортния комплекс „Слънчев бряг“,  съобщи полицията в Бургас.

Младежът е разказал, че в един момент е установил, че спирачките на АТВ-то, което е взел под наем, не работят. 18-годишното момче е излязло от пътя, за да избегне челен удар с автомобил, предава Би Ти Ви.

След като се е качил на тротоара удря движещите се там пешеходци – 35 годишни съпрузи от Пловдив, 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа – на 6 и 12 години. След това блъска и 49-годишен служител от хотел и накрая спира във фасадата на сграда.

Към УМБАЛ-Бургас са откарани жената с трите деца и служителя на хотела. Майката и 4-годишното дете са в реанимация, съобщиха от болницата, цитирана от БТА.

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни.

Задържан е за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

