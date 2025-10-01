И втората проба на младежа с АТВ-то в Слънчев бряг показа наркотици

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, сочи употребата на наркотици, съобщи Нова тв, като цитира източници от разследването. Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия и проверена във Варна.

В началото на септември Окръжната прокуратура в Бургас повдигна възможно най-тежкото обвинение на Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима в Слънчев бряг на 14 август. То е за умишлено причиняване на смърт при катастрофата след употреба на наркотици. За това обвинение законът предвижда от 13 до 20 г. затвор или доживотен затвор, стана ясно от думите на прокурора.

Бургазлиев е употребил марихуана от 36 до 48 часа от вземането на кръвната проба. Става дума за изследване на специфичен метаболит, който индикира употребата на марихуана, обясни тогава Мариан Маринов от Националната следствена служба, която работи по делото.

Няколко дни преди преквалифицирането на обвинението почина 35-годишната Христина, един от пешеходците, пометени от АТВ-то. Тя беше в кома, очакванията не бяха добри. Синът ѝ Мартин, на 4 г., който също пострада тежко, беше транспортиран в кома с въздушна линейка в "Пирогов". Детето беше изписано преди няколко дни. Чичо му обясни пред Нова тв, че предстои дълга рехабилитация и не е ясно кога момченцето ще се възстанови напълно. "Трябва отново да се научи да говори, да ходи, да се храни. Казва думички и ги повтаря. Започнал е да разбира. Но лявата му страна е малко по-обездвижена от дясната и трябва да се работи там", каза Юлиян Здравков.

Колкото до обвиняемия, след като първоначално Районният съд в Несебър го освободи под домашен арест, след протест на прокуратурата Окръжният съд в Бургас нареди той да бъде задържан под стража. Известно е, че неговите родители работят в МВР в Несебър.