Почина пометената от АТВ жена в Слънчев бряг

35-годишната Христина, пометена от АТВ при тежката катастрофа в Слънчев бряг на 14 август, почина. Тя бе в кома, очакванията не бяха добри. Новината съобщи бащата на починалата при катастрофа край Телиш Сияна:

Надеждите за тежко раненото дете леко се подобряват. "Имаше 4 счупени ребра, които са почнали да зарастват. Малкият кръвоизлив в мозъка вече се е абсорбирал. Това е лъч надежда за нас. Все още не е контактен. Докторите в "Пирогов" правят всичко възможно, за да стабилизират изцяло състоянието му. Благодарим за това", заяви пред БНР вуйчото.

Би трябвало смъртта на Христина да направи по-тежко обвинението към управлявалия АТВ-то Никола Бургазлиев. Младежът бе привлечен към наказателна отговорност за това, че с катастрофата по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци. Той е в ареста, след като първоначално бе с мярка да си стои у дома - но протести и обществено възмущение доведоха до корекция на втора инстанция. За него се знае, че преди катастрофата е употребил марихуана, а родителите му са полицейски служители в Несебър.