Младежът, прегазил хора с АТВ в "Слънчев бряг", отива в ареста

След протест на Районната прокуратура в Бургас Окръжният съд в града определи, че 18-годишният младеж, обвинен, че е наранил петима души, като се качи с АТВ-то си на тротоара в "Слънчев бряг", трябва да бъде задържан в ареста. Досега той си беше вкъщи с мярка за неотклонение "домашен арест", наложена от първата инстанция. Определението на съда е окончателно и беше посрещнато с аплодисменти, разказва БГНЕС.

Никола Бургазлиев е привлечен към наказателна отговорност за това, че с катастрофата по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци. Случаят е квалифициран като особено тежък. Инцидентът стана на 14 август на алея до хотел "Мелия" в курортния комплекс.

Прокуратурата съобщи вчера, че Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, е прехвърлил делото за инцидента с АТВ в Слънчев бряг към Националната следствена служба. "Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото", сочат от прокуратурата. Освен това родителите на младежа, който се вряза в пешеходците с АТВ-то, работят в МВР в Несебър.

Родителите на младежа, прегазил хора в Слънчев бряг, работят в МВР И двамата родители на 18-годишният шофьор на АТВ, предизвикал тежкия инцидент вчера в Слънчев бряг, са служители на МВР и работят в РУ-Несебър. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата по случая.

Жената, която бе блъсната с 4-годишния си син, е в мозъчна смърт, а сърцето ѝ се поддържа от медикаменти, пише БГНЕС.

"Обвинението ще бъде преквалифицирано, когато делото бъде върнато от съда при наличие на наличната медицинска документация. Вариантите за новото обвинение са два - нанасяне на тежка телесна повреда или за причиняване на смърт", коментира прокурор Христо Колев. Обвиняемият се е движел в зона с много пешеходци и не е спазил дори минимум от правилата за опазване на живота и здравето им, подчертава прокуратурата.

Деянието е извършено в курортен комплекс, в който почиват много деца и граждани, а Никола сам се е поставил в ситуацията, поради която му се е наложило да предприеме опасните маневри, пледира прокуратурата, разказва Burgas24.bg. Безспорно е, че арестуваният не е бил сам в АТВ-то, а под домашен арест може да въздейства на свидетеля, който още не е разпитан, аргументира се още държавното обвинение. От обвинението определиха младежа като "изключително самонадеян" и подчертаха, че той има книжка от около 3 месеца.

"Най-много съжалявам за случилото се. Притеснявам се повече за тях, отколкото за себе си. Ако нещо се случи, никога няма да мога да си го простя. Никога не съм си представял, че подобно нещо може да се случи. По всякакъв начин ще съдействам на органите на реда. Искам да съдействам и ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията", заяви в съдебната зала Бургазлиев.

Защитата на Бургазлиев отдаде катастрофата на техническа неизправност.

Днес протест с искане за справедливост имаше пред съдебните палати в Бургас, Пловдив и София. В Бургас с близките на пострадалите беше и бащата на Сияна, която загина при жестока катастрофа на 31 март.