Родителите на младежа, прегазил хора в Слънчев бряг, работят в МВР

И двамата родители на 18-годишният шофьор на АТВ, предизвикал тежкия инцидент вчера в Слънчев бряг, са служители на МВР и работят в РУ-Несебър. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата по случая.

В него изрично се отбелязва, че след нарочна заповед на директора на ОД на МВР-Бургас е започнала вътрешна проверка, обект на която ще бъдат действията на полицейските служители, работели по случая, тъй като след установяване на самоличността на Н.Б. е станало ясно, че родителите му са служители на РУ- Несебър

Районна прокуратура-Бургас е задържала за срок до 72 часа младежът, който е обвинен в причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на 5 пешеходци, настъпили като резултат от пътнотранспортно произшествие

Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в к.к. Слънчев бряг, посочва държавното обвнинени. Подробности от разследването по случая предоставиха пред медиите днес районният прокурор на Бургас Мария Маркова и комисар Марин Димитров – директор на „Охранителна полиция и КАТ“ при ОД на МВР-Бургас.

Събраните към настоящия момент доказателства сочат, че е налице обосновано предположение, за това, че обвиняемият, управлявайки електро-моторно пътно превозно средство, е нарушил правилата за движение по пътищата, в резултат от което е напуснал пътното платно и е предизвикал ПТП с движещите се пеша пострадали лица. По досъдебното производство са назначени автотехническа експертиза, която да установи механизма на извършване на деянието, скоростта на превозното средство, както и дали то е изправно, съобщи прокурор Маркова. Назначени са и съдебномедицински експертизи, които да квалифицират вида на нараняванията на пострадалите. Обект на експертно изследване ще бъдат и записите на случилото се, приобщени към досъдебното производство.

Комисар Димитров посочи, че обвиняемият е правоспособен водач и притежава свидетелство за правоуправление на МПС, издадено от месец май 2025 година. Транспортното средство, с което е допуснато пътнотранспортното произшествие, е надлежно регистрирано и с преминат годишен технически преглед. По досъдебното производство ще бъде проверено по какъв ред превозното средство е отдадено за ползване от търговското дружество на обвиняемото лице и дали е налична необходимата документация за това.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в Районен съд-Несебър искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

В същото време стана ясно, че младежът има книжка от 3 месеца.

Разбра се и, че двама от пострадалите продължава да са в много тежко състояние и с опасност за живота - 35-годишна жена и 4-годишното й момченце. Те са настанени в реанимацията на УМБАЛ Бургас. Другите пострадали са двете племеннички на жената - на 6 и 12 години. Бащата се е отървал с леки наранявания. След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието.

„Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете - на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало”, каза Юлиян Здравков, баща на две от децата.