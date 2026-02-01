Джип влетя в ресторант в Пловдив

Скрийншот видео Би Ти Ви Джипът е влязъл дълбоко в ресторанта

Голям джип влетя в пловдивски ресторант и само по чудо не причини огромна трагедия. Инцидентът е станал около 11:30, когато джипът влетял в закритата градина на ресторанта. Залата била пълна с клиенти, твърди Би Ти Ви.

Под джипа се оказва жена, която обядва. Прегледана е, отървала се е само с уплаха. Колата е изкъртила радиатор от парно, бетонни ограждения и врата.

Шофьорът не е употребил алкохол. Бил шокиран. Обяснил, че педалът за газта заял. И не могъл да овладее джипа.

"Сигнал за джип, който навлязъл в заведение в жк "Тракия" е получен към 12 ч. днес на тел. 112. Натам веднага са насочени екипи на полицията и спешна помощ", съобщава официално и полицията.

"На място медиците преглеждат една жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно. Водачът на автомобила, на 64 години, е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен. Предстои да бъде тестван и за употреба на наркотични вещества. В обясненията си мъжът посочил, че загубил контрол. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е пазено от служители на Пето РУ", казват още от МВР.