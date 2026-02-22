Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

16-годишен плувец почина на турнир в Бургас

Момчето от София е получило мозъчна аневризма по време на загрявка в басейна

Днес, 11:40
Трагичният инцидент е станал в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК" в Бургас.
FarAgency.bg
Трагичният инцидент е станал в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК" в Бургас.

16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас. Трагичният инцидент е станал малко преди 9:00 ч. тази сутрин в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК".

Сигналът е подаден в 08:57 ч. на тел. 112. На младежа от София му е прилошало по време на загрявка. Помогнато му да излезе от басейна, след което е изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия е починал. По информация на местни медии момчето е издъхнало от мозъчна аневризма.

Над 50 минути реаниматори са се борили за живота му, но момчето не е давало никакви признаци на живот. Издъхнало е пред очите на пълната зала, в която се провежда състезанието "Шаркс суиминг къп" (Sharks swimming cup).

Организатори на тридневния турнир (20-22 февруари) са Община Бургас, СК "Акулите" и българската федерация по плувни спортове (БФПС). Участват над 500 спортисти от 30 клуба. Плувците от чужбина са от Румъния и Косово. Заради трагедията състезанията са прекратени.

Към момента няма данни починалият състезател да е имал здравословни проблеми. Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия - оглед, разпити на свидетели и др. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

плуване, инцидент

Още новини по темата

Джип влетя в ресторант в Пловдив
01 Февр. 2026

Шофьор стреля на столично кръстовище
07 Дек. 2025

Диана Петкова подобри рекорда на България на 50 м бруст
06 Дек. 2025

Национален рекорд не стигна на Мицин за европейски финал
05 Дек. 2025

Габриела Георгиева влезе във втори 1/2-финал на Евро 2025
04 Дек. 2025

Диана Петкова се нареди 10-а на европейското
03 Дек. 2025

Двама наши плувци отпаднаха на 1/2-финалите на Евро 2025
02 Дек. 2025

7 плувци ще представят България на Евро 2025
28 Ноем. 2025

Тийнейджър счупи два пъти за месец националния рекорд на 200 м гръб
21 Ноем. 2025

Пожарникари спасиха 4 деца в изоставена сграда в София
16 Ноем. 2025

Падна рекорд на Таня Богомилова от 1988 г.
03 Ноем. 2025

Австралийска плувкиня счупи световния рекорд 2 пъти за седмица
25 Окт. 2025

Унгарец счупи 10-годишен световен рекорд в плуването
24 Окт. 2025

Американка постави нов световен рекорд в плуването
12 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?