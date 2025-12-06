Медия без
Диана Петкова подобри рекорда на България на 50 м бруст

Плувкинята се нареди 11-а и не успя да стане единствената българска финалистка на Евро 2025

06 Дек. 2025Обновена
Диана Петкова постави нов национален рекорд, но не намери място във финала на 50 м бруст на Евро 2025.
Диана Петкова постави нов национален рекорд в плуването на 50 м бруст в 25-метров басейн по време на европейското първенство в Люблин. 25-годишната пловдивчанка стана първата българка, слязла под 30 сек. в дисциплината, спирайки хронометъра на 29,97 сек. на 1/2-финалите в полския град.

Така тя свали 7 стотни от досегашното си лично постижение, което също беше върхово за страната ни - 30,04 от Евро 2023 в Отопени. Новият рекорд на България обаче стигна на Петкова само за 11-о място в общото класиране и тя остана извън Топ 8 за финала.

За Петкова това беше второ участие в Топ 16 на Евро 2025, след като завърши 10-а на 100 м съчетано. Тя имаше последен шанс да се превърне в единствена българска финалистка на шампионата, след като всички останали наши представители вече приключиха участие.

Другата българка в тази дисциплина Тея Николова се нареди 20-а в квалификациите с 30,62 сек.

На 50 м бруст при мъжете днес Любомир Епитропов финишира за 27,46 сек. и отпадна в сериите, заемайки 46-о място в общото класиране.

Габриела Георгиева пък зае 26-о място на 50 м гръб с постижение от 28,33 сек. Преди това тя плува в два 1/2-финала на първенството - на 100 и 200 м гръб, заемайки съответно 16-о и 11-о място.

А дебютантът на голям форум Дарен Кирилов завърши 39-и в сериите на 50 м гръб при мъжете с резултат 25,11 сек. В началото на шампионата 18-годишният тийнейджър участва в 1/2-финалите на 200 м гръб и завърши 13-и.

