Американка постави нов световен рекорд в плуването

Гретчен Уолш притежава най-много върхови постижения при жените

Днес, 10:19
Гретчен Уолш подобри световния рекорд в плуването на 50 м бътерфлай по време на състезанията от I кръг на Световната купа в малък (25-метров басейн) в Кармел, щата Индиана. 

22-годишната феноменална американка победи във финала на дисциплината с време 23.72 сек., като би с 22 стотни собственото си върхово постижение (23.94) от полуфиналите на световното първенство в Будапеща миналия декември. 

След двукратната олимпийска шампионка от Париж 2024 челната тройка в състеанието оформиха Александрия Пъркинс (Авл) с 24.64 сек. и Роос Ван Отердайк (Бел) с 25.44 сек.

Уолш остава единствената жена, която някога е успявала да премине прага от 24 секунди на 50 м бътерфлай. Следващият най-близък резултат си остава 24.38 сек.постигнат от бившата властелинка в дисциплината Терезе Алсхамар (Шв) през 2009 г., когато все още бе разрешено плуването в специални костюми, даващи по-добро плъзгане във водата. 

Уолш, която има в кариерата си още два сребърни олимпийски медала от Париж 2024, 4 световни титли в голям и 7 в малък (всички от първенството в Будапеща миналиа декември) , е и плувкинята, която притежава най-много световни рекорди.

Американката има общо 9 върхови постижения

В голям (50-метров басейн) тя е автор на най-добрия резултат на 100 м бътерфлай (54.60 сек.) и съавтор с щафетите на САЩ на рекорда на 4х100 м съчетано плуване (3:49.34 мин.) и смесената (3:37.43 мин).

В 25-метров басейн, тя е №1 на 50 и 100 м бътерфлай (52.71 сек.), на 50 м св.стил (22.83 сек.), 100 м съчетано (55.11 сек.), и в щафетите на 4х100 св. стил (3:25.01 мин.) и 4х100 съчетано (3:40.41 мин.).

