Левандовски изпревари Роналдо в голмайсторска класация

Полската голова машина Роберт Левандовски изпревари Кристиано Роналдо във вечната класация за голмайстори над 30-годишна възраст в Топ 5 първенствата. Хеттрикът на 37-годишния нападател на "Барселона" срещу "Селта" при победата с 4:2, а след това и попадението за 4:0 над "Атлетик" (Билбао) тази събота, увеличиха актива му на 209 гола в мачове от най-силните шампионати.
След навършване на 30 г., които се изпълниха на 21 август 2018 г., Левандовски има 123 попадения за "Байерн" в германската Бундеслига и 77 за "Барселона" в Ла Лига.
Единственият друг с повече от 200 попадения е Кристиано Роналдо - 206 в първенствата на Испания, Италия и Англия. Португалецът навърши 40 на 5 февруари тази година, а и вече трети сезон се подвизава в Саудитска Арабия с екипа на "Ал-Насър".
Топ 3 се затваря от шведа Златан Ибрахимович със 191 гола в Италия, Франция и Англия, а аржентинецът Лионел Меси е №10 със 147 в Испания и Франция. Ето и челната десетка, изготвена от международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS):
|играч
|период
|голове
|отбори
|1.
|Роберт Левандовски (Пол)
|2018 ------
|209
|"Байерн" 132, "Барселона" 77
|2.
|Кристиано Роналдо (Порт)
|2015-2022
|206
|"Реал" 106, "Ювентус" 81, "Ман Юн" 19
|3.
|Златан Ибрахимович
|2011-2023
|191
|"Милан" 61, ПСЖ 113, "Ман Юн" 17
|4.
|Артър Чандлър (Анг)
|1925-1935
|189
|"Лестър" 189
|5.
|Антонио ди Натале (Ит)
|2007-2016
|162
|"Удинезе" 162
|6.
|Делио Онис (Ит)
|1978-1986
|158
|"Монако" 55, "Тур" 64, "Тулон" 39
|7.
|Ференц Пушкаш (Унг)
|1958-1966
|156
|"Реал" 157
|8.
|Джо Смит (Анг)
|1919-1927
|153
|"Болтън" 153
|9.
|Алфредо ди Стефано (Арж)
|1956-1966
|151
|"Реал" 140, "Еспаньол" 11
|10.
|Лионел Меси (Арж)
|2017-2023
|147
|"Барселона" 125, ПСЖ 22