Левандовски изпревари Роналдо в голмайсторска класация

Полският нападател вече има 209 гола, отбелязани след навършване на 30 г.

Днес, 11:27
Роберт Левандовски ликува след гола си срещу "Атлетик" (Билбао)
ЕПА/БГНЕС
Роберт Левандовски ликува след гола си срещу "Атлетик" (Билбао)

Полската голова машина Роберт Левандовски изпревари Кристиано Роналдо във вечната класация за голмайстори над 30-годишна възраст в Топ 5 първенствата. Хеттрикът на 37-годишния нападател на "Барселона" срещу "Селта" при победата с 4:2, а след това и попадението за 4:0 над "Атлетик" (Билбао) тази събота, увеличиха актива му на 209 гола в мачове от най-силните шампионати.

След навършване на 30 г., които се изпълниха на 21 август 2018 г., Левандовски има 123 попадения за "Байерн" в германската Бундеслига и 77 за "Барселона" в Ла Лига. 

Единственият друг с повече от 200 попадения е Кристиано Роналдо - 206 в първенствата на Испания, Италия и Англия. Португалецът навърши 40 на 5 февруари тази година, а и вече трети сезон се подвизава в Саудитска Арабия с екипа на "Ал-Насър".

Топ 3 се затваря от шведа Златан Ибрахимович със 191 гола в Италия, Франция и Англия, а аржентинецът Лионел Меси е №10 със 147 в Испания и Франция. Ето и челната десетка, изготвена от международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS):

  играч   период голове отбори
           
  1. Роберт Левандовски (Пол)   2018 ------ 209   "Байерн" 132, "Барселона" 77
  2. Кристиано Роналдо (Порт)   2015-2022 206   "Реал" 106, "Ювентус" 81, "Ман Юн" 19
  3. Златан Ибрахимович   2011-2023 191   "Милан" 61, ПСЖ 113, "Ман Юн" 17
  4. Артър Чандлър (Анг)   1925-1935  189   "Лестър" 189
  5. Антонио ди Натале (Ит)   2007-2016  162   "Удинезе" 162
  6. Делио Онис (Ит)   1978-1986 158   "Монако" 55, "Тур" 64, "Тулон" 39
  7. Ференц Пушкаш (Унг)   1958-1966 156   "Реал" 157
  8. Джо Смит (Анг)   1919-1927 153   "Болтън" 153
  9. Алфредо ди Стефано (Арж)    1956-1966 151   "Реал" 140, "Еспаньол" 11
10. Лионел Меси (Арж)   2017-2023 147   "Барселона" 125, ПСЖ 22
