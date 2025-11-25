Левандовски изпревари Роналдо в голмайсторска класация

Полската голова машина Роберт Левандовски изпревари Кристиано Роналдо във вечната класация за голмайстори над 30-годишна възраст в Топ 5 първенствата. Хеттрикът на 37-годишния нападател на "Барселона" срещу "Селта" при победата с 4:2, а след това и попадението за 4:0 над "Атлетик" (Билбао) тази събота, увеличиха актива му на 209 гола в мачове от най-силните шампионати.

След навършване на 30 г., които се изпълниха на 21 август 2018 г., Левандовски има 123 попадения за "Байерн" в германската Бундеслига и 77 за "Барселона" в Ла Лига.

Единственият друг с повече от 200 попадения е Кристиано Роналдо - 206 в първенствата на Испания, Италия и Англия. Португалецът навърши 40 на 5 февруари тази година, а и вече трети сезон се подвизава в Саудитска Арабия с екипа на "Ал-Насър".

Топ 3 се затваря от шведа Златан Ибрахимович със 191 гола в Италия, Франция и Англия, а аржентинецът Лионел Меси е №10 със 147 в Испания и Франция. Ето и челната десетка, изготвена от международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS):