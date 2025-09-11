"Левски" направи нов огромен скок в световната ранглиста

"Левски" продължава да е най-прогресиращият български отбор в световната клубна ранглиста, изготвена от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). След приличното си представяне в квалификациите за Лига Европа и Лигата на конференцията "сините" са се придвижили със 70 позиции напред и в момента са №260 с 87.75 т. Това означава, че само за два месеца "Левски" е скочил общо със 153 места, след като през юли бе №413.

Все пак "Лудогорец" остава на най-напред от българските отбори и разделя 86-о място с аржентинския "Уракан" с по 170 т. Това означава, че шампионът ни е отстъпил с 14 позиции от предния месец.

Прави впечатление, че българските представители в Топ 500 са намалели с един и вече са пет. Там вече не е "Ботев" (Пд), който през август бе №487. Третият след "Лудогорец" и "Левски" е ЦСКА, който бележи лек прогрес с 19 места и е №320, заедно с костариканския "Картахенес" - с по 76.25 т.

С достигането си до плейоф в Лигата на конференцията "Арда" също се придвижи значително напред и е №353, заедно с парагвайския "Спортиво Амелиано", като и двата отбора имат по 70.5 т.

Последният ни тим сред първите 500 в света е "Черно море", който минава с 11 позиции напред до №475, където са още китайския "Ронгчен" и сенегалския "Джарааф" - с по 57.5 т.

На върха на класирането има забележителна промяна. Начело излезе победителят в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" с 543 т., който измести "Реал". Мадридският клуб бе на върха в продължение на 14 поредни месеца, а сега е втори с 494 т. Следват световният клубен шампион "Челси" (№3), "Интер" (№4) и "Барселона" (№5), като тези три клуба не са променили позициите си от август.