"Левски" скочи с 83 места нагоре в световната ранглиста

БГНЕС С добрите си мачове през юли "Левски" не само се изкачи нагоре в световната класация, но и публиката се завърна масово на "Герена"

Само в рамките на месец "Левски" е направил най-голям прогрес от българските отбори в световната клубна ранглиста, изготвяна от международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). Нагоре се изкачва и "Лудогорец", а "Арда" рязко се завърна в Топ 500, откъдето бе изпаднал през юни.

Класацията отразява представянето през юли. В този месец, с две победи в Първа лига и 4 равенства в квалификациите за Лига Европа (зачита се резултатът в редовното време), "Левски" се е изкачил с 83 места спрямо ранглистата, публикувана в средата на юли, и със 75.75 т. вече е на 330-о място, което поделя с перуанския "Спортинг Кристал".

"Арда", който два месеца не присъстваше сред първите 500 (миналия месец бе №507), се завърна с рязък скок от 44 позиции - до 463-а, с актив от 59.75 т. Тимът от Кърджали се намира веднага след литовския "Кауно Жалгирис", когото победи в четвъртък като гост с 1:0 в квалификациите за Лига на конференцията.

А шампионът "Лудогорец" минава с 13 места напред - до 72-ро, след като миналия месец запази 85-ото. Разградският отбор има 181.75 т. и е точно под английския "Кристал Палас" и над мексиканския "Крус Азул".

Както и в предните два месеца България има шест отбора в Топ 500, след като "ЦСКА 1948" "компенсира" завръщането на "Арда" с изпадане от 467-ото място, на което беше през юли.

Останалите три бълагрски клуба обаче са се свлекли надолу в ранглистата. Представящият се слабо от началото на сезона ЦСКА е пропаднал с 16 места - до 339-о (73.75 т.), колкото има и иранският "Естеглал". "Черно море" отстъпва с 38 позиции и е на 486-а с 57.5 т. А точно след варненци е "Ботев" (Пд), който бележи най-големия срив от нашите клубове - цели 152 места, с актив от 57.25 т.

Начело в класацията на IFFHS за 14-и пореден месец остава "Реал (Мадрид), независимо от отпадането си на 1/2-финала на световното клубно първенство на 9 юли срещу ПСЖ.

Световният клубен шампион "Челси" вече е на трето място, след като миналия месец бе 6-и. Финалистът на Мондиала и европейски шампион "Пари Сен Жермен" се изкачи до №2, като и двата отбора минават нагоре за сметка на "Интер", който слезе с две места до четвърто.

В Топ 10 следват: 5. "Барселона" (4-и през юли), 6. "Байерн" (5-и), 7. "Борусия" (Д, 9-и), 8. "Арсенал" (7-и), 9. "Атлетико" (М, 8-и) и 10. "Ливърпул" (11-и).

От челната десетка е отпаднал бразилският "Ботафого", който загуби на 1/8-финал на клубния Мондиал от "Палмейрас" с 0:1 и вече е 14-и. Пред него са още "Фламенго", "Астън Вила" и "Манчестър Сити", а отзад, затварящ Топ 15, е "Ювентус".