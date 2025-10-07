Футболен рефер №1 у нас бе наказан след обществен натиск

Мощното недоволство от футболни клубове, ръководители и функционери след бруталната грешка по време на мача "Славия" - "Локомотив 1929" (Сф) в петък вечер доведе до спиране на правата на VAR съдията във въпросния мач Георги Кабаков и неговия асистент Владимир Вълков.

Скандалната ситуация бе в 19-ата мин., когато защитникът на "Славия" Мартин Георгиев подаде с две ръце топката към Емил Стоев, който откри резултата. И цялата ситуация мина, въпреки че нарушението бе очевадно. Но нито главният рефер Станимир Тренчев, нито Кабаков и Вълков във VAR стаята реагираха. А допуснатият гол и мълчаливото му одобрение от съдиите предизвика бурни реакции.

"На редовно заседание днес Съдийската комисия към БФС взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като VAR рефери на двубоя от ХI кръг между отборите на "Славия" и "Локомотив" (София)", се казва в решение на комисията от тази вечер.

Всичко това щеше да изглежда резонно, ако вчера същите тези ръководители на Съдийската комисия не се бяха опитали да замажат оплесканата ситуация. На нарочна пресконференция те признаха грешката, но се изсулиха с оправданието, че е човешко да се греши. Дори председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров защити своите така: "Няма безгрешни хора. Не си от тази планета, ако си безгрешен. Тази грешка може да се случи във всяка една среща. Това е грешна преценка." Нищо, че играта с две ръце стана на два метра от главния рефер и бе гледана на записи - при това положение трудно би минало оправданието за човешка грешка.

Но явно ропотът срещу увеличаващите се груби съдийски грешки стана твърде силен, за да продължат от комисията да се опитват да удържат по матросовски ситуацията.

А грешките станаха наистина много. Вчера от Съдийската комисия признаха още за неправилно показани червени картони на играчи на "Локо" (Пд) и "Септември", за спестена дузпа за "Локомотив 1929" (Сф) срещу ЦСКА, както и за слабо представяне на съдията Драгомир Драганов в ЦСКА - "Лудогорец", който е един от най-важните мачове през сезона.

Видно е, че при всичко това неглижирането или пък замитането под килима не помагат. Никак не помага в случая и официалното изявление тази сутрин на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо, в което защитава реферите за грешките, които правят от началото на първенството.

Дори и изнесените публично грешки не спряха Гонзо да защитава своите подопечни и да не дава косъм да падне от главата им. Той даже похвали Съдийската комисия, че е провела "поредната си открита пресконференция - с конкретни обяснения, анализи и примери за всички спорни ситуации" и обеща, че такива срещи ще са традиционни, защото "само с открит диалог може да възстановим доверието".

"И все пак - колкото повече се стараем да бъдем открити, толкова по-често виждам как този труд остава неоценен - натъртва шефът на БФС. - Виждаме цяло ново поколение съдии, които растат, учат и заслужават шанс. Ако обаче всеки път, когато нещо не ни хареса, настояваме "да ги махнем всичките", ние просто ще заличим труда и развитието на десетки млади хора, които са избрали трудния път да служат на играта."

Иванов бил прочел внимателно изявленията на някои клубни ръководители и разбирал тяхното разочарование от реферите, но "не приемам идеята, че решението на проблема е да се откажем от българските съдии. Това би означавало да се откажем от собственото си бъдеще. Никой няма да дойде отвън и да ни го изгради. Отговорността е наша".

Според него съдийството често било "най-удобното оправдание за чужди грешки", а било редно "всеки клуб да погледне вътре в себе си - в подготовката, в организацията, в дисциплината - и едва след това да сочи с пръст". Нищо, че няколко клуба откровено бяха ощетени откъм точки заради съдийски грешки от началото на сезона.

Гонзо дава за пример и "онези, които действително са били ощетени", защото те обикновено са най-смирените. Те не викат, не заплашват, не вадят декларации всяка седмица. Те работят". Такива, според него били пловдивският и софийският "Локомотив", които "реагираха с уважение и реализъм дори когато имаше повод за недоволство".

Шефът на БФС в нито един миг не намира за необходимо да каже, че ще се работи в посока подобряване на работата на българските футболни рефери. Напротив, вижда навсякъде другаде вина, но не и у тях и ураджийски призовава "ръководители, треньори, играчи и фенове - да проявят повече разум, умереност и позитивност."

"Нека заедно градим, а не рушим. Българският футбол има нужда не от война на думи, а от работа, търпение и обща посока. Когато всички започнем да поемаме отговорност, а не да я прехвърляме, тогава ще имаме и съдийство, и първенство, и национален футбол, с които да се гордеем", завършва обръщението в стил "дайте да дадем".