Карлос Насар е подписал договор, валиден само месец

Най-добрият ни щангист няма контракт с федерацията за 2026 г.

Днес, 17:50
Договорът с федерацията, който Карлос Насар подписа публично на 1 декември е изтекъл на Нова година и той няма друг
Мениджърът на олимпийския и трикратен световен и еврошампион Карлос Насар официално заяви, че най-добрият ни съвременен щангист е подписал договор с федерацията (БФВТ) с валидност само за 2025 г. 

"Договорът му беше за 2025 г. За всяка година се подписва нов, а сега няма кой да му предложи такъв", обяви Николай Жейнов в ефира на "Дарик" радио.

Карлос подписа договора си с федерацията на 1 декември публично пред журналисти , по време на пресконференция. Тогава не бе обявено, че става въпрос за контракт само до края на 2025 г.

"Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми и процесът на работа. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България. Хората могат да са спокойни. Оставам да се състезавам за България", заяви тогава Насар.

Преди това подписване спортното министерство и БФВТ на няколко пъти поясниха, че няма законово основание да се отпуснат дължимите на Насар премии за европейската и световна титла, както и заплатите за 2025 г., именно защото той няма договор с федерацията. Според различни изчисления, ставаше въпрос за над 400 000 лв.

Що се отнася до заканата на Насар, че ако има обжалвания на извънредното общо изборно събрание, ще преосмисли намерението си да остане да се състезава за България, Жейнов даде уклончиво обяснение. Всъщност още на следващия ден след форума (16 декември) три клуба внесоха съдебни искове за оспорване на и съдът спря вписването на новоизбрания президант на БФВТ Асен Златев - олимпийски шампион от Москва`80 и отскоро консултант на Насар относно техниката на вдигане. Карлос открито застана зад неговата кандидатура преди събранието.

"Стана ясно, че обжалванията са предварително подготвени, за да се вкара федерацията в коловоз, в какъвто е БОК. Сега не се знае кой Управителен съвет управлява, дали ще имат бюджет за догодина - тези неща не са приятни за един такъв спортист като Карлос, а и той не го заслужава - каза Жейнов. - Той вече започна подготовка и иска да се концентрира за европейското първенство през април. Що се отнася до всичко друго - опитвам се да го държа далеч от тези неща, но лошото е, че му влияят."

