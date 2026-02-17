Биатлонистите постигнаха второто най-добро олимпийско класиране в щафетата

ЕПА/БГНЕС Фабиен Клод, Емилиен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Ерик Перо (от дясно на ляво) позират като олимпийски шампиони на 4х7,5 км биатлон - първото в историята злато за мъжката щафета на Франция.

Мъжката щафета на България зае 12-о място в състезанието на 4х7,5 км биатлон от олимпийските игри в Милано Кортина 2026. В състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов националите ни преодоляха трасето в Антхолц-Антерселва за 1:23:42,5 ч. Четиримата ни състезатели не направиха нито една наказателна обиколка, след като повалиха всички 40 мишени, използвайки общо 10 допълнителни патрона при осемте си стрелби.

Това е второто най-добро класиране за страната ни на олимпиада в щафетната надпревара при мъжете. Единствено на игрите в Калгари 1988 отборът ни се представя по-добре - 8-о място, извоювано от Васил Божилов, Владимир Величков, Красимир Виденов и Христо Воденичаров.

Днешният старт беше последната олимпийска изява в кариерата на 38-годишния Владимир Илиев. В Италия ветеранът от Троян участва на своите пети зимни игри, с което изравни българския рекорд за най-дълголетно присъствие на "белия" форум под петте преплетени кръга - на трикратната олимпийска медалистка в шоттрека Евгения Раданова.

Историческа първа олимпийска титла в мъжката щафета на биатлона спечели тимът на Франция. В състав Фабиен Клод, Емилиен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Ерик Перо, "петлите" изминаха най-бързо 30-километровата дистанция, въпреки че направиха и една наказателна обиколка от 150 метра - за 1:19:55,2 ч.

Със сребърните медали се утешиха защитавалите златото от Пекин 2022 биатлонисти на Норвегия - Мартин Улдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Лаегрейд и Ветле Кристиансен, които финишираха с 9,8 сек. зад победителите (0 грешки + 6 патрона). За бронза пък се пребори квартетът на Швеция (Виктор Брант, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуелсон) с пасив от 57,5 сек. (0+6).

В състезанието участваха общо 20 отбора, като до финала стигнаха 19 - съставът на Румъния беше затворен с обиколка. Зад България останаха още седем тима, включително този на домакина Италия, завършил едва 14-и с изоставане от 4:28,5 мин. (0+9).

BG ЕКИП В ОЛИМПИЙСКИЯ МУЗЕЙ

Олимпийската звезда на българския биатлон - бронзовата медалистка на 15 км Лора Христова, ще дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана, съобщиха от БОК. Това ще стане след последния старт от програмата на нашия отбор на зимните игри в Милано Кортина 2026 - масовия старт на 12,5 км при жените на 21 февруари.

Представител на музея ще дойде в Антерселва, за да получи дарението.

В писмо до председателя на БОК Весела Лечева от Олимпийския музей пишат: "Поздравления за фантастичния резултат на Лора Христова в състезанието на 15 километра. Не всеки ден се вижда биатлонист, който да се представя толкова перфектно! Освен изключителното ѝ представяне, новата страница в историята, която тя написа за вашия Национален олимпийски комитет и вашата страна, също е феноменална. Поради всички тези причини, Олимпийският музей би се радвал да добави част от екипировката на Лора към колекциите си."