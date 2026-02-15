ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 16 ФЕВРУАРИ

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.



ПРИЗЬОРИ



Шорттрек

1000 м (жени): 1. Ксандра Велзебур (Нидерландия) - 1:28,437 мин.; 2. Кортни Саро (Канада) - 1:28,523 мин.; 3. Ким Гил-ли (Южна Корея) - 1:28,614 мин.



Алпийски ски

Слалом (мъже): 1. Лоик Меяр (Швейцария) - 1:53,61 мин.; 2. Фабио Гщрайн (Австрия) - +0,35 сек.; 3. Хенрик Кристоферсен (Норвегия) - +1,13 сек.; ... Алберт Попов - не финишира в I манш; ... Калин Златков - не финишира в I манш



Фигурно пързаляне

Спортни двойки: 1. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) - 231,24 т. (73,11 + 158,13); 2. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) - 221,75 т. (75,46 + 146,29); 3. Минерва Фабиене Хазе/Никита Володин (Германия) - 219,09 т. (80,01 + 139,08)



Ски свободен стил

Биг еър (жени): 1. Мегън Олдъм (Канада) - 180,75 т.; 2. Айлин Гу (Китай) - 179,00 т.; 3. Флора Табанели (Италия) - 178,25 т.



Ски скокове

Отборно (мъже): 1. Австрия (Ян Хьорл, Щефан Ембахер) - 568,7 т.; 2. Полша (Павел Вонсек, Кацпер Томашяк) - 547,3 т.; 3. Норвегия (Йохан Форфанг, Кристофер Сундал) - 538,0 т.



Бобслей

Монобоб (жени): 1. Илана Майърс Тейлър (САЩ) - 3:57,93 мин.; 2. Лаура Нолте (Германия) - +0,04 сек.; 3. Кейли Армбръстър Хъмфрис (САЩ) - +0,12 сек.

РЕЗУЛТАТИ



Кърлинг

Жени, групова фаза: Швеция - Швейцария 6:4; Китай - Канада 5:10; Дания - Великобритания 2:7; САЩ - Италия 2:7; Южна Корея - Китай 10:9; Швейцария - Великобритания 10:6; Япония - Канада 6:9

Мъже, групова фаза: Великобритания - Норвегия 6:7; Чехия - Канада 2:8; Швеция - Германия 3:7; Италия - Китай 4:11



Хокей на лед

Жени, 1/2-финали: САЩ - Швеция 5:0; Канада - Швейцария 2:1

