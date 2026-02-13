Медия без
ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 14 ФЕВРУАРИ

14 Февр. 2026Обновена


ПРИЗЬОРИ

Ски свободен стил

Бабуни, паралелно (жени): 1. Джакара Антъни (Австралия); 2. Джейлин Коф (САЩ); 3. Елизабет Лемли (САЩ)

Ски бягане

4х7,5 км щафета (жени): 1. Норвегия (Кристин Фоснаес, Астрид Слинд, Каролине Симпсън-Ларсен, Хайди Венг) - 1:15:44,8 ч.; 2. Швеция (Лин Сван, Еба Андерсон, Фрида Карлсон, Йона Сундлинг) - +50,9 сек.; 3. Финландия (Йохана Матинтало, Керту Нисканен, Вилма Рюти, Ясми Йоенсу) - +1:14,7 мин.

Алпийски ски

Гигантски слалом (мъже): 1. Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) - 2:25,00 мин.; 2. Марко Одермат (Швейцария) - +0,58 сек.; 3. Лоик Меяр (Швейцария) - +1,17 сек.; ... 37. Калин Златков - +14,08 сек.

Биатлон

7,5 км спринт (жени): 1. Марен Киркеайде (Норвегия) - 20:40,8 мин. (0 грешки); 2. Осеан Мишелон (Франция) - +3,8 сек. (0); 3. Лу Жанмоно (Франция) - +23,7 сек. (1); ... 4. Милена Тодорова - +40,0 сек. (1); ... 11. Лора Христова - +1:13,3 мин. (1); ... 83. Мария Здравкова - +4:03,4 мин. (4); ... 85. Валентина Димитрова - +4:15,3 мин. (3)

Кънки бягане

500 м (мъже): 1. Джордан Столц (САЩ) - 33,77 сек. (олимпийски рекорд); 2. Йенинг де Боо (Нидерландия) - +0,11 сек.; 3. Лоран Дюброй (Канада) - +0,49 сек.

Скелетон

Жени: 1. Янине Флок (Австрия) - 3:49,02 мин.; 2. Зузане Креер (Германия) - +0,30 сек.; 3. Жаклин Пфайфер (Германия) - +0,44 сек.

Ски скокове

Голяма шанца (мъже): 1. Домен Превц (Словения) - 301,8 т. (138,5+141,5 м); 2. Рен Никайдо (Япония) - 295,0 т. (140,0+136,5 м); 3. Кацпер Томасяк (Полша) - 291,2 т. (133,0+138,5 м); ... 10. Владимир Зографски - 277,3 т. (133,5+133,5 м)

Шорттрек

1500 м (мъже): 1. Йенс ван `Т Ваут (Нидерландия) - 2:12,219 мин.; 2. Хванг Дае-хьон (Южна Корея) - 2:12,304 мин.; 3. Робертс Крузбергс (Латвия) - 2:12,376 мин.

 

РЕЗУЛТАТИ

Кърлинг

Жени, групова фаза: Италия - Китай 7:8; Великобритания - Канада 7:6; Швейцария - Япония 5:7; Канада - Швейцария 7:8 (с екстра енд); Япония - САЩ 4:7; Южна Корея - Дания 3:6; Италия - Швеция 6:8
Мъже, групова фаза: Чехия - Великобритания 4:7; Швеция - Китай 6:4; Швейцария - Канада 9:5; Германия - САЩ 6:8

Хокей на лед

Мъже, групова фаза: Швеция - Словакия 5:3; Германия - Латвия 3:4; Финландия - Италия 11:0; САЩ - Дания 22:10 ч.
Жени, 1/4-финали: Канада - Германия 5:1; Финландия - Швейцария 22:10 ч.
 

