ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 13 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ



Ски бягане

10 км св. стил (мъже): 1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 20:36,2 мин.; 2. Матис Делож (Франция) - +4,9 сек.; 3. Ейнар Хедегарт (Норвегия) - +14,0 сек.; ... 49. Марио Матиканов - +2:24,3 мин.; ... 67. Даниел Пешков - +3:18,6 мин.



Биатлон

10 км спринт (мъже): 1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 22:53,1 мин. (0 грешки); 2. Ветле Кристиансен (Норвегия) - +13,7 сек. (0); 3. Стурла Лаегрейд (Норвегия) - +15,9 сек. (0); ... 42. Благой Тодев - +2:30,5 мин. (1); ... 56. Константин Василев - +2:59,2 мин. (4); ... 70. Владимир Илиев - +3:24,7 мин. (4); ... 82. Антон Синапов - +4:11,3 мин. (3)



Сноуборд

Крос (жени): 1. Джоузи Баф (Австралия); 2. Ева Адамчикова (Чехия); 3. Микаела Мойоли (Италия)

Халфпайп (мъже): 1. Юто Тоцука (Япония) - 95,00 т.; 2. Скоти Джеймс (Австралия) - 93.50 т.; 3. Рюсей Ямада (Япония) - 92,00 т..



Кънки бягане

10 000 м (мъже): 1. Методей Илек (Чехия) - 12:33,43 мин.; 2. Владимир Семирунни (Полша) - +5,65 сек.; 3. Йорит Бергсма (Нидерландия) - +7,05 сек.



Фигурно пързаляне

Мъже: 1. Михаил Шайдоров (Казахстан) - 291,58 т. (92,94+198,64); 2. Юма Кагияма (Япония) - 280,06 т. (103,07+176,99); 3. Шун Сато (Япония) - 274,90 т. (88,70+186,20)



Скелетон

Мъже: 1. Мат Уестън (Великобритания) - 3:43,33 мин.; 2. Аксел Юнк (Германия) - +0,88 сек.; 3. Кристофер Гротеер (Германия) - +1,07 сек.

РЕЗУЛТАТИ



Кърлинг

Мъже, групова фаза: Канада - САЩ 6:3; Великобритания - Италия 7:9; Китай - Норвегия 6:8 (с екстра енд); Швейцария - Чехия 7:3; Швейцария - Китай 9:7; Чехия - Норвегия 4:7; Германия - Италия 6:5 (с екстра енд); Канада - Швеция 8:6

Жени, групова фаза: Дания - Швеция 5:6; Китай - Швейцария 5:7; САЩ - Канада 9:8; Великобритания - Южна Корея 3:9



Хокей на лед

Мъже, групова фаза: Финландия - Швеция 4:1; Италия - Словакия 2:3; Франция - Чехия 3:6.; Канада - Швейцария 22:10 ч.

Жени, 1/4-финали: Чехия - Швеция 0:2; САЩ - Италия 22:10 ч.

