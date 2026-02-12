Медия без
ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 13 ФЕВРУАРИ

13 Февр. 2026Обновена


ПРИЗЬОРИ

Ски бягане

10 км св. стил (мъже): 1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 20:36,2 мин.; 2. Матис Делож (Франция) - +4,9 сек.; 3. Ейнар Хедегарт (Норвегия) - +14,0 сек.; ... 49. Марио Матиканов - +2:24,3 мин.; ... 67. Даниел Пешков - +3:18,6 мин.

Биатлон

10 км спринт (мъже): 1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 22:53,1 мин. (0 грешки); 2. Ветле Кристиансен (Норвегия) - +13,7 сек. (0); 3. Стурла Лаегрейд (Норвегия) - +15,9 сек. (0); ... 42. Благой Тодев - +2:30,5 мин. (1); ... 56. Константин Василев  - +2:59,2 мин. (4); ... 70. Владимир Илиев - +3:24,7 мин. (4); ... 82. Антон Синапов - +4:11,3 мин. (3)

Сноуборд

Крос (жени): 1. Джоузи Баф (Австралия); 2. Ева Адамчикова (Чехия); 3. Микаела Мойоли (Италия)
Халфпайп (мъже): 1. Юто Тоцука (Япония) - 95,00 т.; 2. Скоти Джеймс (Австралия) - 93.50 т.; 3. Рюсей Ямада (Япония) - 92,00 т..

Кънки бягане

10 000 м (мъже): 1. Методей Илек (Чехия) - 12:33,43 мин.; 2. Владимир Семирунни (Полша) - +5,65 сек.; 3. Йорит Бергсма (Нидерландия) - +7,05 сек.

Фигурно пързаляне

Мъже: 1. Михаил Шайдоров (Казахстан) - 291,58 т. (92,94+198,64); 2. Юма Кагияма (Япония) - 280,06 т. (103,07+176,99); 3. Шун Сато (Япония) - 274,90 т. (88,70+186,20)

Скелетон

Мъже: 1. Мат Уестън (Великобритания) - 3:43,33 мин.; 2. Аксел Юнк (Германия) - +0,88 сек.; 3. Кристофер Гротеер (Германия) - +1,07 сек.

 

РЕЗУЛТАТИ

Кърлинг

Мъже, групова фаза: Канада - САЩ 6:3; Великобритания - Италия 7:9; Китай - Норвегия 6:8 (с екстра енд); Швейцария - Чехия 7:3; Швейцария - Китай 9:7; Чехия - Норвегия 4:7; Германия - Италия 6:5 (с екстра енд); Канада - Швеция 8:6
Жени, групова фаза: Дания - Швеция 5:6; Китай - Швейцария 5:7; САЩ - Канада 9:8; Великобритания - Южна Корея 3:9

Хокей на лед

Мъже, групова фаза: Финландия - Швеция 4:1; Италия - Словакия 2:3; Франция - Чехия 3:6.; Канада - Швейцария 22:10 ч.
Жени, 1/4-финали: Чехия - Швеция 0:2; САЩ - Италия 22:10 ч.
 

Още новини по темата

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 13 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

Двама наши биатлонисти влязоха в олимпийското преследване
13 Февр. 2026

Клаебо изравни рекорда с 8-о олимпийско злато
13 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 13 ФЕВРУАРИ
13 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

МОК дисквалифицира украинеца с мемориалния шлем
12 Февр. 2026

Ски бегачката Недялкова се класира 87-а сред 111 олимпийки
12 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 11 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 11 ФЕВРУАРИ
11 Февр. 2026

Лора Христова сензационно спечели олимпийски бронз в биатлона
11 Февр. 2026

Игрите в Милано Кортина 2026 вече имат троен шампион
11 Февр. 2026

МОК забрани на украински олимпиец каска с образи на убити във войната

11 Февр. 2026

