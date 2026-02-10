ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 11 ФЕВРУАРИ

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.



Алпийски ски

Супер Г (мъже): 1. Франьо фон Алмен (Швейцария) - 1:25,32 мин.; 2. Райън Кокран-Сигъл (САЩ) - +0,13 сек.; 3. Марко Одермат (Швейцария) - +0,28 сек.



Северна комбинация

Индивидуално (мъже): 1. Йенс Офтебро (Норвегия) - 29:59,4 мин.; 2. Йоханес Лампартер (Австрия) - +1,0 сек.; 3. Ееро Хирвонен (Финландия) - +2,5 сек.



Биатлон

15 км индивидуално (жени): 1. Жулия Симон (Франция) - 41:15,6 мин. (1 грешка); 2. Лу Жанмоно (Франция) - +53,1 сек. (2); 3. Лора Христова - +1:04,5 мин. (0); ... 59. Милена Тодорова - +5:47,3 (5); ... 73. Валентина Димитрова - +7:20,2 (2); ... 76. Мария Здравкова - +8:06,1 (6)



Ски свободен стил

Бабуни (жени): 1. Елизабет Лемли (САЩ) - 82,30 т.; 2. Джейлин Коф (САЩ) - 80,77 т.; 3. Перин Лафон (Франция) - 78,00 т.



Кънки бягане

1000 м (мъже): 1. Джордан Столц (САЩ) - 1:06,28 мин. (олимпийски рекорд); 2. Йенинг де Боо (Нидерландия) - +0,50 сек.; 3. Нин Джунян (Китай) - +1,06 сек.



Шейни

Двойки (жени): 1. Андреа Фьотер/Мариан Оберхофер (Италия) - 1:46,284 мин.; 2. Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина (Германия) - +0,120 сек.; 3. Зелина Егле/Лара Михаела Кип (Австрия) - +0,259 сек.

Двойки (мъже): 1. Емануел Ридер/Симон Кайнцвалднер (Италия) - 1:45,086 мин.; 2. Томас Щой/Волфганг Киндл (Австрия) - +0,068 сек.; 3. Тобиас Вендл/Тобиас Арлт (Германия) - +0,090 сек.



Фигурно пързаляне

Танцови двойки: 1. Лоранс Фурние Бодри/Гийом Сизерон (Франция) - 225,82 т.; 2. Мадисън Чок/Евън Бейтс (САЩ) - 224,39 т.; 3. Пайпър Гилес/Пол Поарие (Канада) - 217,74 т.

РЕЗУЛТАТИ



Хокей на лед

Мъже, групова фаза: Словакия - Финландия 4:1; Швеция - Италия 5:2

Кърлинг

Мъже, групова фаза: Швеция - Италия 6:7; Канада - Германия 7:6 (с екстра енд); Чехия - САЩ 7:8; Китай - Великобритания 4:9

