"Лудогорец" поиска оставки в БФС

Още след изиграването на първите 4 мача от подновеното българско футболно първенство възникна голямо недоволство от състоянието на терените, което изкристализира в искане на оставки в БФС.

Призив за това отправи собственикът на шампиона "Лудогорец" Кирил Домусчиев, след като неговият отбор изигра много тежък мач на приличащия на кална нива терен на стадион "Локомотив" в столичния кв. "Надежда", за да победи "Локомотив 1929" с 3:1.

Домусчиев излезе с пост на профила си във "Фейсбук", в който посочва, че "с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози". Дава пример и с лошия терен в Монтана, където "ЦСКА 1948" вчера спечели с 1:0, но португалското попълнение на отбора - Бернардо Коуто, получи много тежка контузия и ще отсъства минимум половин година.

"На калните ниви в Монтана и "Надежда" се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете; компетентността на БФС, че се спазва феърплея; и че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на "ЦСКА 1948", който, когато е на терена, вдига нивото на първенството ни) - пише Домусчиев. - Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни...

Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Със сигурност "Лудогорец" ще поиска в специална декларация да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. Ще искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на "Монтана" и "Локомотив" (София)?"

Домусчиев припомня срещата на 9 януари на "Президента Гонзо" (както нарича шефа на БФС Георги Иванов) с клубовете, на която той "пое ангажимента да не се допускат мачове на подобни терени". И добавя, че ще иска подкрепа за исканата оставка и от другите клубове от Първа лига, като се надява да получи такава.

"Искаме оставка на Лицензионната комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?! Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!", завършва Домусчиев.

Преди по-малко от месец - на 14 януари, той публично поиска от ръководството на БФС да предприеме твърди мерки спрямо клубовете от Първа лига, които не предоставят добри условия за футбол на стадионите си. И наблегна, че ще свали доверието си от управлението на Георги Иванов, ако тези мерки не се предприемат най-късно през лятото. От днешното му изказване става ясно, че няма да се чака до края на първенството, преди "Лудогорец" да инициира бунт срещу БФС и ръководството му.

Днес собственикът на "ЦСКА 1948" Цветомир Найденов също критикува терена в Монтана. В социалните мрежи той пусна два клипа с разкаляното поле и написа лаконичен коментар: “На браздата... Елин Пелин”.

Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев пък не спести критики към състоянието на стадиона на своя клуб в днешното варненско дерби срещу "Спартак 1918", завършило 0:0. "Теренът не ни позволяваше да играем много бързо", сподели Илиев.

По-късно стана ясно, че позицията и исканията на Кирил Домусчиев са подкрепени от собственика на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов.