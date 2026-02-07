Медия без
"Лудогорец" поиска оставки в БФС

Заради издаването на лицензи на опасни за игра терени Кирил Домусчиев призовава всички клубове на бунт

07 Февр. 2026
Теренът на стадион "Локомотив" приличаше на кална нива по време на мача "Локомотив 1929" (Сф) - "Лудогорец".
Теренът на стадион "Локомотив" приличаше на кална нива по време на мача "Локомотив 1929" (Сф) - "Лудогорец".

Още след изиграването на първите 4 мача от подновеното българско футболно първенство възникна голямо недоволство от състоянието на терените, което изкристализира в искане на оставки в БФС.

Призив за това отправи собственикът на шампиона "Лудогорец" Кирил Домусчиев, след като неговият отбор изигра много тежък мач на приличащия на кална нива терен на стадион "Локомотив" в столичния кв. "Надежда", за да победи "Локомотив 1929" с 3:1.

Домусчиев излезе с пост на профила си във "Фейсбук", в който посочва, че "с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози". Дава пример и с лошия терен в Монтана, където "ЦСКА 1948" вчера спечели с 1:0, но португалското попълнение на отбора - Бернардо Коуто, получи много тежка контузия и ще отсъства минимум половин година.

"На калните ниви в Монтана и "Надежда" се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете; компетентността на БФС, че се спазва феърплея; и че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на "ЦСКА 1948", който, когато е на терена, вдига нивото на първенството ни) - пише Домусчиев. - Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни...

Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Със сигурност "Лудогорец" ще поиска в специална декларация да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисияЩе искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на "Монтана" и "Локомотив" (София)?"

Домусчиев припомня срещата на 9 януари на "Президента Гонзо" (както нарича шефа на БФС Георги Иванов) с клубовете, на която той "пое ангажимента да не се допускат мачове на подобни терени". И добавя, че ще иска подкрепа за исканата оставка и от другите клубове от Първа лига, като се надява да получи такава.

"Искаме оставка на Лицензионната комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?! Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!", завършва Домусчиев.

Преди по-малко от месец - на 14 януари, той публично поиска от ръководството на БФС да предприеме твърди мерки спрямо клубовете от Първа лига, които не предоставят добри условия за футбол на стадионите си. И наблегна, че ще свали доверието си от управлението на Георги Иванов, ако тези мерки не се предприемат най-късно през лятото. От днешното му изказване става ясно, че няма да се чака до края на първенството, преди "Лудогорец" да инициира бунт срещу БФС и ръководството му. 

Днес собственикът на "ЦСКА 1948" Цветомир Найденов също критикува терена в Монтана. В социалните мрежи той пусна два клипа с разкаляното поле и написа лаконичен коментар: “На браздата... Елин Пелин”.

Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев пък не спести критики към състоянието на стадиона на своя клуб в днешното варненско дерби срещу "Спартак 1918", завършило 0:0. "Теренът не ни позволяваше да играем много бързо", сподели Илиев.

По-късно стана ясно, че позицията и исканията на Кирил Домусчиев са подкрепени от собственика на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов.

