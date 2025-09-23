БФС сложи за селекционер треньор без никакви успехи

Досегашният треньор на младежкия национален отбор по футбол Александър Димитров е новият селекционер на мъжкия тим на България. Той вече е подписал договор за две години. Решението беше взето днес от Изпълкома на Българския футболен съюз (БФС), но бе на практика ясно от десетина дни насам кой ще замени напусналия Илиан Илиев. Официално президентът на футболната централа Георги Иванов обяви, че е преговаряно и с други кандидати. Неофициално обаче се знаеше, че изборът на нов селекционер е надбягване с един кон. Дори още от миналата седмица се знаеше и кой ще замести Димитров в младежкия национален отбор - Тодор Янчев. Така и стана, само че договорът на Янчев е само до юни 2026 г.

Назначението веднага повдигна няколко въпроса. Най-вече

защо БФС залага на специалист без никакви особени успехи в треньорската си кариера.

И действително, в кариерата на 49-годишния Димитров липсват запомнящи се постижения. На 32 години той поема "Конелиано" (Герман), а след това води за кратко "Витоша" (Бистрица), когато този отбор се ползваше с огромни симпатии от лидера на ГЕРБ и тогавашен премиер Бойко Борисов. След това ненадейно води юношеския национален тим (до 17 г.) от септември 2011 до декември 2012 г. След престои като помощник в "Ботев" (Пд) и селекционер на юношеския национален отбор (до 19 г.) за кратко, отново става треньор на 17-годишните. Има кратко пребиваване в "Берое" (юли-октомври 2016 г.) и малко по-дълго в "Локомотив" (Горна Оряховица) - март 2017 до юни 2018 г. За да поеме младежите (до 21 г.) от декември 2018 г. и да е несменяем на поста... до днешна дата.

През това време той никъде не е оставял някаква запомняща се следа. В "Берое" беше освободен, след като феновете показаха нетърпимост към него в следствие на резултатите и играта на отбора под негово ръководство. Даже обсадиха стадиона и отказваха да го пуснат да си тръгне преди да обяви, че напуска поста. "Отиди да се оплачеш на Бойко Борисов!", дори бе подканян от ядосаните запалянковци. В Горна Оряховица пък изпадна с "Локомотив" от Първа лига и завърши на 7-о място във Втора.

Като най-голямо постижение може да се счете класиране на европейско първенство (до 19 г.) през 2014 г. в Унгария, където отборът ни остана последен в групата след загуби от Германия, Сърбия и Украйна (обща голова разлика 0:5). Да, води и юношеските национали до 17 г. на Евро 2015, но отборът ни участва в турнира по простата причина, че България бе домакин. Иначе и тук тимът завърши последен в групата след 1:1 с Австрия и загуби от Хърватия и Испания (общ баланс 2:5). А начело на младежкия отбор Димитров не успя в нито една от квалификационните кампании - за европейските шампионати през 2021, 2023 и 2025. И сега - за Евро 2027 не тръгна особено добре и направи грешна стъпка още във втория мач (1:1 с Азербайджан). Впрочем, на сметката му с младежите има и мачове, които е най-добре да забрави бързо - 1:1 с Гибралтар през юни 2022 г., домакинска загуба с 0:3 от Босна и Херцеговина през ноември същата година, 0:3 от Израел в София през юни т.г. и особено болезненото 1:5 от Северна Македония на турнир в Анталия през март 2021 г.

Другият голям въпрос е

доколко Александър Димитров е фаворизиран по партийна линия.

А индикации за това има, при това немалко. За воденето на "Витоша" (Бистрица) в "периода Борисов" вече стана въпрос. В другите два клубни отбора пък той е бил треньор, когато и "Берое", и "Локомотив" (ГО) са подпомагани от кметове на ГЕРБ. Съответно Живко Тодоров в Стара Загора, а през 2017-18 г. в Горна Оряховица градоначалник е Добромир Добрев. Дотук е възможно да е само чиста случайност. Но по-нататък нещата стават явни, след като през декември 2020 г. тогавашният спортен министър Красен Кралев открито лобира Димитров да заеме мястото на напусналия Георги Дерменджиев в мъжкия национален отбор. За този избор открито лобира и вицепрезидентът на БФС по онова време Емил Костадинов, но в крайна сметка тогава е предпочетен Ясен Петров. Може би пък тогава за решението натежава и мнението на кандидата за президент на футболния съюз Христо Порточанов, който пише в една от социалните мрежи: "Разбираме желанието Ви да наложите треньор на мъжкия отбор на България само за да се харесате на една партийна централа. Уверяваме Ви обаче, че това е опасна заигравка. ФИФА и УЕФА не допускат политическа намеса в работата на футболните федерации. ПОСЛЕДСТВИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СА ЖЕСТОКИ!!!"

Сега обаче доводите и лобирането в полза на Александър Димитров са натежали и изборът му е факт. Дебютът му ще е скоро - на 11 октомври в домакинство срещу Турция, а на 14 октомври следва гостуване срещу европейския шампион Испания.

Дали тъкмо този селекционер ще успее да напипа правилния начин за работа с футболните ни национали, дали ще намери начин да повдигне самочувствието им срещу трудните съперници в групата и дали най-сетне отборът ни ще заиграе прилично - предстои да видим. Но с първоначалния скептицизъм около избора и качествата на Димитров е ясно, че ще му е доста трудно да се докаже на новия пост.

ОБОСНОВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА ГЕОРГИ ИВАНОВ

Президентът на БФС Георги Иванов обясни защо изборът - неговият и на Изпълкома, е паднал върху Александър Димитров. "Бях много разочарован от представянето срещу Испания. Според статистиката имаме шест фаула, а Испания - 16. При Илиан Илиев отборът пропадаше, така беше и срещу Кипър и Испания, трябваше да се вземе решение. Надяваме се сега на положителни резултати като начин на игра, като резултати, като структура Голяма част от футболистите, които сега са в мъжкия отбор са минали през него (б.ред. - през Димитров). Може би сега ще обезкървим младежкия национален отбор, защото ще качваме футболисти в първия отбор. Имахме и други варианти. Сега е труден период. Треньорите имат договори, трябва да ги разтрогват. Предвид и тежката ситуация, предстоят мачове срещу Турция и Испания. Някои треньори искаха да поемат отбора след Нова година, други след тези два мача, които ни предстоят. Ние преценихме, че той е най-подходящ и той заслужи своето място (б.ред. - неясно по какви критерии). Пожелавам му успех. Този успех ще бъде за всички българи. Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор 10 години и да постигне по-големи резултати от всички предишни треньори", каза Иванов, но не посочи останалите разглеждани варианти.

След това президентът на БФС официално отписа като цел класирането на Мондиал 2026, макар вече да е ясно, че шансовете ни са нищожни след загубите с по 0:3 от Испания и Грузия в първите два квалификационни мача. "Целта на треньорското ръководство след тези квалификации е да се създаде боеспособен отбор, който септември месец започва Лигата на нациите и да се подготвим за следващите квалификации за Европейско първенство", очерта новите задачи Георги Иванов.

ПЪРВИТЕ ДУМИ НА НОВИЯ СЕЛЕКЦИОНЕР

Малко след заседанието на Изпълкома Александър Димитров направи своя първи коментар за новото назначение. "Благодаря на президента Георги Иванов и на членовете на Изпълкома на БФС за гласуваното ми доверие да поема мъжкия национален отбор на България. За мен тази позиция е голяма чест и огромна отговорност пред цялата страна, защото знаем, че футболът е социален феномен, който вълнува всички в България. Оттук нататък целта пред мен и щаба ми ще е да изградим един сплотен колектив с добри взаимоотношения. На първо място ще искам играчите да подхождат изключително отговорно, да се стараят максимално и да дават най-доброто от себе си в тренировъчния и състезателния процес. Изключително важно е те самите да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена, както беше в младежката селекция", заяви той.