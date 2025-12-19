Медия без
Националите поставиха най-слабия си годишен край

Женският ни тим се размина за малко с най-лошото си класиране в историята на ранглистата на ФИФА

Днес, 13:19
Александър Димитров пое отбора на 86-о място, а под негово ръководство отборът завършва годината като №88 в света.
Александър Димитров пое отбора на 86-о място, а под негово ръководство отборът завършва годината като №88 в света.

Мъжкият национален отбор на България по футбол е №88 в света след последното обновяване на ранглистата на ФИФА за 2025 г. Тимът ни бе на същата позиция и през миналия месец, но нямаше мачове, както и съседните отбори в класирането.

Чисто статистически отборът отстъпва с две места под ръководството на селекционера Александър Димитров. Той го пое на 24 септември. На следващия ден ФИФА обяви класацията си за този месец и в нея България бе №86. След това през октомври националите отстъпиха рязко до №91 след загубите от Турция (1:6) и Испания (0:4), но през ноември си върна три позиции (до №88), въпреки новото поражение от Турция (0:2), но пък с победа 2:1 над Грузия.

Точно пред нас в клацията под №87 е Нова Зеландия, а отзад е Ангола. Що се отнася само до класирането на отборите под егидата на УЕФА, България е №38 - след Черна гора и пред Беларус.

Въпреки че националният отбор е малко над най-ниското си класиране в историята на ранглистата (съществуваща от август 1993 г.) - 96-о място от април 2012 г., това е най-слабият му завършек на година в ранглистата на ФИФА. До момента най-слабият край бе 82-ото място от декември 2024 г.

Иначе на върха на световната ранглиста няма промяна. Начело е европейският шампион Испания, пред световния първенец Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия и др.

 

ЖЕНСКИЯТ НИ ТИМ Е БЛИЗКО ДО НАЙ-ЛОШОТО СИ КЛАСИРАНЕ

Националният отбор по футбол за жени завърши 2025 г. още по-надолу - като №95 в света. Това е с две позиции по-напред от предишното издание на класацията от август. Оттогава тимът ни е изместил Тунис и Египет.

Сегашната позиция все пак остава критично близка до най-слабото ни класиране в историята на женската класация, която датира от юли 2003 г. А въпросното 99-о място бе записано през юни 2024 г., като тогавашното и сегашното от декември отборът ни регистрира под ръководство на Силвия Радойска, която преди 10 дни беше освободена като национален селекционер. БФС все още не е обявил кой ще заеме нейното място, но пред бъдещия треньор ще има голямо предизвикателство да изведе женския тим от тази позиция в световната ранглиста. Най-доброто ни класиране е №42 в света, постигнато през декември 2008 г.

